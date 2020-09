Đông Nhi khoe phòng riêng cho con gái sắp sinh, tiện thể chia sẻ luôn checklist trước khi lâm bồn

Mới đây, " mẹ bầu Đông Nhi đăng tải đoạn clip chuẩn bị đi sinh trên kênh Youtube Nhi Thắng Family khiến dân tình không khỏi thích thú. Nữ ca sĩ đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ nên có rất nhiều việc phải chuẩn bị để chào đón tiểu công chúa sắp đến với thế giới.

Mẹ bầu Đông Nhi đăng clip cập nhật tình hình những tháng cuối thai kỳ

Đoạn clip dài 21 phút đã hé lộ luôn hình ảnh căn phòng vợ chồng Nhi - Thắng chuẩn bị cho con gái cưng. Chọn tone trắng trong trẻo làm chủ đạo, các vật dụng trong phòng của "tiểu công chúa" được bày trí rất đáng yêu và bắt mắt. Điểm xuyết ở góc phòng là một chiếc lều rủ công chúa màu kem hồng nhạt nổi bật khiến người xem không khỏi khen nức nở.

Tuy đã nhận được nhiều lời khen về hình ảnh căn phòng nhưng Đông Nhi chia sẻ vẫn còn thiếu khá nhiều thứ nên dự định cùng Ông Cao Thắng mua sắm và trang trí thêm. Có thể thấy mẹ Nhi bố Thắng đã chính thức vào danh sách chiều con số 1 showbiz Việt!

Đông Nhi - Ông Cao Thắng chiều con gái hết mực

Đông Nhi cho biết em bé rất khỏe mạnh và phát triển bình thường khiến vợ chồng cô rất vui mừng. Qua clip nữ ca sĩ cũng chia sẻ luôn checklist những điều cần làm và các vật dụng cần mang theo vào Bệnh viện . Đây là danh sách tổng hợp từ những gì Đông Nhi "học lỏm" từ nhiều "mẹ bỉm sữa" nên cô rất yên tâm khi chia sẻ với người xem. Có thể thấy nữ ca sĩ đã khá thành thục đồng thời có nhiều kiến thức để trao đổi với hội chị em trước ngày "lâm bồn". Đông Nhi còn chuẩn bị trang phục gia đình để mặc cùng chồng và con gái ngày xuất viện với tông màu hồng xinh xắn.

Đông Nhi liệt kê hàng loạt vật dụng cần thiết

Dù đang bước vào những tháng cuối thai kỳ nhưng nhan sắc của Đông Nhi không thay đổi quá nhiều, vẫn được fan khen lời. Tuy không tranh được tăng cân và phù nề nhẹ nhưng gương mặt nữ ca sĩ vẫn rất xinh đẹp. Vừa qua khi tham gia đêm nhạc của Noo Phước Thịnh, bên cạnh giọng hát nội lực, cô nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc mặn mà, xứng danh một trong những Bà bầu "hot" nhất showbiz Việt.

Nhan sắc tuyệt phẩm của mẹ bầu Đông Nhi

Lời cuối Đông Nhi cũng chia sẻ rằng cô mong muốn được sinh thường, cả gia đình đều đã chuẩn bị mọi thứ từ vật dụng đến kiến thức cần thiết để chào đón bé yêu chào đời.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ