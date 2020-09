Đông Nhi nhiệt tình làm cameo cho MV mới Ngô Kiến Huy, mẹ bầu ăn chơi nhất showbiz Việt là đây!

Sau một thời gian dài kể từ khi bản hit đình đám "Truyền thái y" ra mắt, mới đây Ngô Kiến Huy đã chính thức comeback trở lại với MV ca nhạc "Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay". Được biết MV này sẽ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất.

Đôi bạn thân song kiếm hợp bích trong MV mới

Bên cạnh âm nhạc và hình ảnh điển trai của chàng ca sĩ trong teaser mới, khán giả đã vô cùng thích thú khi có thể dự đoán đây là một MV ngập tràn drama và khách mời cameo cực thú vị. Ngoài 2 gương mặt mới toanh được Ngô Kiến Huy bật mí trước đó, mới đây trên trang cá nhân của mình nam ca sĩ đã chia sẻ thêm sự xuất hiện của một gương mặt quen quen, không ai khác chính là nữ ca sĩ Đông Nhi

"Special cameo xin được phép bật mí chính là cô bạn thân rất thân - Đông Nhi, hú hồn chưa. Trộm vía, với Huy đây là lúc Huy thấy Nhi đẹp nhất viên mãn nhất từ khi quen biết nhau và trong dự án đầu tư nhất của Huy năm nay thì Huy muốn lưu giữ hình ảnh ấy lại và đã mạn phép mời cô nàng tham gia cameo" Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Đông Nhi sẽ là một nhân vật cameo hài hước

Lấy bối cảnh phim Hongkong, Đông Nhi xuất hiện với mái đầu cuốn lô cực ngầu không khác gì nhân vật bà chủ quán trọ trong bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" (Kungfu Hustle) nổi tiếng. Được biết thời điểm này Đông Nhi đang mang thai tháng thứ 7, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn gật đầu đồng ý khi nhận được lời mời của người ban thân. Đem bụng tròn lủm đi khắp nơi, tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ, Đông Nhi chính thức được bình chọn là mẹ bầu ham chơi nhất nhì showbiz Việt!

Tạo hình của Đông Nhi giống bà chủ trọ trong "Tuyệt đỉnh Kungfu" đến lạ

Mới đây Đông Nhi còn vướng phải lùm xùm khi ham hố đi giày cao gót 10 phân dự sự kiện dù đã mang bầu tháng thứ 8. Trước những phản ứng trái chiều của CĐM, quản lý của Đông Nhi đã lên tiếng và khẳng định, việc cô đi giày cao gót không gây nguy hiểm cho Sức Khỏe của cả 2 mẹ con.

Giọng ca "Truyền thái y" còn tiết lộ, ngoài Đông Nhi thì sẽ có thêm 2 gương mặt cameo khác vô cùng thân quen với Huy và cũng là 2 diễn viên cực kỳ tài năng. Cư dân mạng đang trổ tài dự đoán xem, hai gương mặt này là ai trong MV sắp tới của chàng ca sĩ.



Theo Thanh Thùy/SKCĐ