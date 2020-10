Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng vừa chào đời đã phá kỷ lục: Chưa 1 ngày đã hút hơn 1,1 triệu like

Khoảng 19h20 phút ngày 26/10, nữ ca sĩ Đông Nhi hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế 5 sao ở TP.HCM. Ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn sinh thường nhưng đến chiều cùng ngày, giọng ca Bad Boy được chuyển sang phòng mổ đẻ, có gây mê. Sau 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ đã hạ sinh con gái "mẹ tròn con vuông".



Ngay khi chào đón thành viên mới, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng liên tục khoe những hình ảnh thể hiện niềm vui lên mạng Ngay khi chào đón thành viên mới, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng liên tục khoe những hình ảnh thể hiện niềm vui lên mạng xã hội . Tối 28/10, cả hai lần đầu hé lộ khoảng khắc hạnh phúc ôm con gái đầu lòng.

Bức ảnh đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục của Đông Nhi - Ông Cao Thắng



Trong bức ảnh Trong bức ảnh gia đình 3 người, nữ ca sĩ viết: "Con Winnie 1 ngày tuổi chính thức được chào các cô chú... Cái tên Winnie mang ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng mà ba mẹ dành cho con.



Con cám ơn thế giới đáng iu đã iu thương, lo lắng và gửi nhiều lời chúc quý giá cho ba mẹ con như vậy.



Tiếng “ré” đầu tiên của con đã làm cho ba con không kiềm được nước mắt!!! Thương ba đã túc trực không rời bên cạnh 2 mẹ con những ngày qua. Mẹ cũng thương ba nhiều lắm."

Chỉ sau 18 tiếng đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng thu hút 1,1 triệu like cùng 21 nghìn bình luận và gần 10 nghìn chia sẻ. Điều này đủ thấy, em bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng được mọi người chào đón khủng khiếp như thế nào, lần đầu lên ảnh đã phá luôn kỷ lục của cả bố và mẹ.

Bức ảnh khoe bụng bầu hút 1 triệu like trước đó của nữ ca sĩ

Trước đó, hình ảnh giọng ca Bad Boy khoe bụng bầu trong tháng thứ 7 cũng đạt được 1 triệu like sau gần 2 ngày. Điều này càng chứng tỏ nhóc tỳ nhà Đông Nhi đã vô cùng hot kể từ khi chưa ra đời.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo TN/SKCĐ