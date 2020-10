Đông Nhi tung bộ ảnh "nửa kín nửa hở" táo bạo cùng chồng Ông Cao Thắng trước thềm lâm bồn

Bộ ảnh trước thềm lâm bồn của Đông Nhi và Ông Cao Thắng gây sốt

Sau khi đi khám thai kỳ những lần cuối cùng tại bệnh viện, cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiếp tục gây sốt khi đăng tải bộ ảnh "nóng bỏng mắt" ghi lại những khoảnh khắc của thai kỳ. Không chỉ đăng ảnh mà nữ ca sĩ còn viết một tâm thư ngắn gửi con gái đầu lòng như sau: "Sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt với mẹ vì không chỉ có ba mà còn có thiên thần nhỏ sắp chào đời. Mong cô gái bé nhỏ của ba mẹ sẽ thật khoẻ mạnh, an yên. Yêu thương con vô bờ bến. 13.10.2020"

Đông Nhi khoe thân hình mẹ bầu thon gọn đáng mơ ước

Hôm nay là ngày sinh nhật của Đông Nhi - một ngày sinh nhật thật đặc biệt. Nếu như bữa tiệc sinh nhật những năm vừa qua cô có Ông Cao Thắng ở bên cạnh thì năm nay, gia đình cô đã có thêm 1 bảo bối mới - tiểu công chúa sắp chào đời. Đông Nhi cũng không giấu nổi sự vui mừng trong dịp sinh nhật đặc biệt của mình.

Những pha thả dáng cực sexy táo bạo

Nữ ca sĩ diện những thiết kế khoe trọn body đầy nhẹ nhàng làm ai nấy đều trầm trồ. Những bộ đồ bằng chất liệu voan và ren mỏng khiến khán giả không khỏi "nóng mắt" thầm cảm thán mẹ bầu Đông Nhi đúng là ăn chơi số 1 Vbiz.

Thần thái mẹ bầu cực ngút ngàn