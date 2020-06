CSGT Đông Sơn (Thanh Hóa) phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho người đi đường

Lực lượng chiến sĩ CSGT phối kết hợp với lực lượng Công an chính quy 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Trong những ngày tháng 6, dưới cái nắng như đổ lửa, các chiến sĩ công an huyện Đông Sơn(Thanh Hóa), đang căng mình thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 19/12/2019 của Chính phủ về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật và vận động quần chúng nhân dân. Bước đầu, sự chuyển biến về tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2020 trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ nét.

Công an huyện Đông Sơn, đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự nn toàn giao thông



Bà Phạm Thị Thơ, giáo viên xã Đông Tiến cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi mấy lần qua khu UBND xã, tôi thấy lực lượng CSGT đang dựng biển tuyên truyền cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng các cháu nhỏ khi tham gia giao thông đã ý thức rất tốt, cũng nhờ đó mà các cháu có kỹ năng như qua đường, luôn đi bên phải phần đường của mình… Bản thân tôi cho đây là 1 việc làm rất ý nghĩa".



Còn bà Lê Thị Đính, một tiểu thương buôn bán tại chợ huyện Đông Sơn chia sẻ: "Phải cảm ơn các anh Công an, đã từ trước tết đến giờ mỗi khi tham gia giao thông là chồng tôi không uống rượu nữa, vốn dĩ chồnng tôi rất thích rượu bia, được vậy cũng nhờ vào sự tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Công an huyện và Công an xã".



Trung tá Vũ Ngọc Lân (Đội trường đội CSGT – TT) nhấn mạnh: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong xã hội , góp phần phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm từ 5% trở lên số vụ và số người bị thương, giảm từ 10% số người chết do TNGT gây ra so với năm 2019, không để xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc và ùn tắc giao thông kéo dài.





Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, đúng định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đảm bảo TTATGT, cần tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quần chúng, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.



Cán bộ chiến sĩ trong đội luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao vai trò, vị trí của lực lượng CSGT trong hoạt động quản lý nhà nước về đảm bảo TTATGT; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “CSGT- Bình yên trên những tuyến đường”.





Có thể khẳng định, với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của quần chúng nhân dân, hình thành nét đẹp văn hóa giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và ATGT trên địa bàn huyện Đông Sơn.





