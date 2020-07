Dòng tâm sự trong nhật ký của người vợ báo trước âm mưu giết người của gã đàn ông U60

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, trú huyện Đông Anh) về tội danh " Giết người " với mức phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Anh quen biết bà Đặng Thị H. (50 tuổi, trú huyện Chương Mỹ) trên mạng xã hội rồi phát sinh tình cảm. Ngọc Anh đã mua tặng bà H. một chiếc ô tô Toyota trị giá 1,5 tỷ, đổi lại bà H. phải sang tên mảnh đất 60m2 cạnh nhà nghỉ của bà H. tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để ông đầu tư xây nhà ở.

Ngày 2/4/2018, Ngọc Anh cùng bà H. ký một bản "hợp đồng" cam kết chung sống với nhau, nếu người nào phản bổi thì phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Sau đó, hai người tới UBND thị trấn Xuân Mai và đăng ký kết hôn, về chung sống tại nhà bà H. Tuy nhiên, sau khi sống chung với nhau khoảng 3 tháng, bà H. nghi ngờ Ngọc Anh ngoại tình nên đã tự ý bán chiếc Toyota và quyết định không làm thủ tục sang tên thửa đất như thỏa thuận trước đó. Ngọc Anh bức xúc bỏ về nhà riêng sinh sống, đến 23/8 quyết định quay lại nhà nghỉ để tìm vợ nhưng bà H. không chịu gặp.

Bà H. sau đó lắp camera an ninh trong nhà để theo dõi do nghi ngờ ông Ngọc Anh giăng dây điện ngầm ám hại mình. Ngọc Anh thì gửi đơn tới Công an huyện Chương Mỹ, tố bà H. chiếm đoạt chiếc Toyota nhưng không được giải quyết. Đối tượng sau đó lên kế hoạch đột nhập nhà nghỉ của vợ hòng đánh dằn mặt bà H.

Rạng sáng ngày 31/1/2019, đối tượng đi ô tô tới nhà nghỉ của vợ, thấy cổng khóa nên trèo tường vào nhà. Thấy vợ đang ngủ, gã đàn ông quyết định ngồi chờ, đến tận khi bà H. tỉnh dậy đi ra vườn mới bám theo.

Lúc này, Ngọc Anh lao vào đánh đập nạn nhân dã man mặc cho lời van xin, hứa trả tiền. Đối tượng lấy thanh sắt đánh gục bà H. sau đó phủ ga giường lên người nạn nhân. Tiếp đó, Ngọc Anh ranh ma ngắt cầu đao diện để tắt hệ thống camera an ninh. Khi trở lại vườn thì Ngọc Anh phát hiện vợ đã tử vong nên cuốn thi thể lại và giấu xác vào hàng rào rồi trở về nhà. Khuya cùng ngày, đối tượng quay lại nhà nghỉ, mang theo thùng nhựa và dao. Tới nơi, đối tượng lùi xe vào khu vườn, phân xác rồi đưa lên ô tô. Ngọc Anh đi tới cầu Đông Trù (cách hiện trường khoảng 45km) rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông Đuống.

Sau đó, quản lý nhà nghỉ không liên lạc được với bà H. nên đã báo tin cho Công an huyện Chương Mỹ. Lưới trời lồng lộng, cơ quan chức năng phát hiện camera đã kịp ghi hình lại bà H. cùng Ngọc Anh xuất hiện trong vườn nhà thời điểm chuẩn bị mất tích.



Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy cuốn sổ nhật ký có chữ viết của bà H., ghi chú đôi dòng cho người con trai bị câm điếc. Bà H. tâm sự: "Hôm qua H. đi không khóa cửa, thằng Anh nó vào giết mẹ đấy. Ngọc Anh và mẹ kết hôn, nó mà giết mẹ để cướp nhà cửa của mẹ nhưng mẹ không cho nó... Nếu mà nó giết mẹ thì con thuê luật sư kiện cho nó đi tù nhé".

Ngày 2/2/2019, cơ quan chức năng triệu tập Đỗ Ngọc Anh lên trụ sở để lấy lời khai. Sau đó hai ngày, gã đàn ông U60 thú nhận mình đã sát hại, phi tang thi thể người vợ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng bác sĩ giết vợ vứt xác phi tang

Theo Linh Chi/SKCĐ