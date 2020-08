Sau vụ Matt Liu 'lừa dối' thời điểm chia tay bạn gái, động thái mới nhất của Hương Giang gây chú ý

Thời gian gần đây, Matt Liu đang trở thành cái tên cực hot trên mạng xã hội sau chuyện tình cảm với Hoa hậu Hương Giang. Tuy nhiên, có vẻ từ thời điểm này anh chàng CEO trẻ liên tục vướng phải những lùm xùm tình cảm không đáng có.

Vụ 'Hi em' còn chưa lắng xuống, mới đây mạng xã hội tiếp tục nổi sóng trước thông tin về Matt Liu và người yêu cũ. Theo thông tin từ Trí thức trẻ, CEO người Singapore Matt Liu cùng bạn gái (M.T) đã trải qua 4 năm mặn nồng. Điều đáng nói, chính M.T là người luôn đứng sau ủng hộ và giúp đỡ anh chàng 9x xây dựng sự nghiệp và được gia đình công nhận.

Ảnh Hương Giang chia sẻ sau loạt drama.

Điều đáng nói, cũng theo M.T thì mẹ ruột anh chàng từng nhiều lần đăng ảnh của cô và Matt Liu trên trang cá nhân, trong đó có ảnh cô nàng gặp gỡ thân mật với gia đình bạn trai hồi Tết Nguyên đán 2020.

Theo đó, cô nàng khẳng định không có chuyện mình và Matt Liu đã chia tay được 1 năm như anh chàng đã chia sẻ trong chương trình 'Người ấy là ai'. M.T cho biết: "Tôi với Matt có yêu nhau 4 năm, mới chia tay hồi tháng 5". Khi nói về nguyên nhân chia tay, cô nàng bổ sung: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết".

Nếu như lời M.T nói là thật thì chứng tỏ, Matt Liu đã lên chương trình hẹn hò chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi chia tay bạn gái cũ. Nguyên nhân bởi, Matt Liu tham gia chương trình Người ấy là ai số 13-14 mùa 3 được quay vào khoảng ngày 9/6, và đến 21/6 cặp đôi đã cùng đi chơi với nhóm Hoa Dâm Bụt.

Ảnh Matt Liu và người yêu cũ.

Cũng trong tối 10/8, nhiều cư dân mạng xôn xao trước chia sẻ của Vlogger Dưa Leo khi nhận định, Hương Giang - Matt Liu không hề yêu nhau vì 'ngôn ngữ cơ thể' không thể hiện điều này và cho rằng, mối quan hệ giữa 2 người này chỉ là bạn, bạn xã giao làm ăn và "vì hợp đồng nên phải đứng kế nhau".

Sau vài tiếng vụ 'người yêu cũ Matt Liu', động thái đầu tiên của nàng hậu Hương Giang đã thu hút sự đặc biệt của công chúng. Từ hình ảnh được chia sẻ có thể thấy sau loạt drama đã xảy ra, Hương Giang đã tìm đến hội bạn gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Hari Won và Thúy Ngân kèm dòng trạng thái: "Ngoài kia bão tố quá, về nhà với chị em Giang nhé".

Tuy nhiên, điều khiến khán giả lo lắng chính là đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong của cô nàng cùng gương mặt khá mệt mỏi. Người hâm mộ lập tức dành những lời động viên cho Hương Giang, mong nữ ca sĩ không nên suy nghĩ nhiều.





