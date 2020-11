Sau Quang Hải, Huỳnh Anh cũng chính thức xóa bỏ mọi dấu dấu vết liên quan đến bạn trai

Đến thời điểm hiện tại, việc Huỳnh Anh bị tố là "Tuesday", "cắm sừng" Quang Hải vẫn chưa hề hạ nhiệt. Sau khi lên tiếng đính chính vụ việc khẳng định mọi tin nhắn, hình ảnh đều là dàn dựng, chỉnh sửa, bài đăng của Huỳnh Anh nhanh chóng biến mất trên trang cá nhân càng khiến nhiều người chú ý.



Là nữ chính trong drama, Huỳnh Anh còn có nhiều động thái khác như: khóa bình luận, xóa hết ảnh chụp chung với Quang Hải... Và mới đây, cô nàng còn chính thức unfollow Quang Hải trên Instagram của mình, giống như một động thái ngầm xác nhận chuyện cả hai đã 'đường ai nấy đi'.

Huỳnh Anh hủy follow và xóa mọi hình ảnh liên quan đến bạn trai

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Anh đã bỏ theo dõi Quang Hải trên cả TikTok và Instagram. Mọi dấu vết về chàng cầu thủ đều được cô nàng xóa hết khỏi mọi mặt trận, ngoại trừ bức ảnh chiếc bánh kem lớn có ghi chữ 'Vợ yêu' do Quang Hải tặng và bức ảnh chụp cùng mẹ anh chàng.



Trước đó, sau khi Huỳnh Anh dính phốt, Quang Hải cũng âm thầm hủy theo dõi bạn gái (cũ) trên TikTok hơn 1,5 triệu fan của mình. Được biết trước đó, chàng cầu thủ chỉ theo dõi một mình Huỳnh Anh mà thôi.

Bên cạnh đó, Instagram của Quang Hải vẫn còn follow Huỳnh Anh, tuy nhiên cư dân mạng tin rằng chuyện unfollow sẽ nhanh chóng xảy ra mà thôi.

Quang Hải bỏ theo dõi nàng trên TikTok nhưng vẫn follow instagram



Sau khi dính phốt, Huỳnh Anh có lên tiếng về mối quan hệ với Quang Hải: "Huỳnh Anh và anh Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng. Nên tuyệt đối không có chuyện Huỳnh Anh 'cắm sừng' anh Hải"...



Thế nhưng, nhiều người thân của cặp đôi lên tiếng cho rằng Quang Hải và Huỳnh Anh đã chia tay nhau từ một tháng trước. Tuy nhiên, chuyện chia tay mới chỉ có phía Thế nhưng, nhiều người thân của cặp đôi lên tiếng cho rằng Quang Hải và Huỳnh Anh đã chia tay nhau từ một tháng trước. Tuy nhiên, chuyện chia tay mới chỉ có phía Quang Hải đơn phương xác nhận.



Theo TN/SKCĐ