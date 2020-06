Động thái mới nhất của Vũ Khắc Tiệp sau khi bị Khắc Việt `dọa` đến tận nhà dằn mặt

Có vẻ như Vũ Khắc Tiệp vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống mà không mảy may tới lời dọa nạt của đàn em.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, trước đó trong một bài phỏng vấn với Kenh14, "ông bầu chân dài " Vũ Khắc Tiệp đã đá xéo Khắc Việt là đồ đàn bà vì nhắc đến mình trong thời điểm cách ly xã hội

"Sau đợt cách ly đây là lần đầu tiên tôi nhận trả lời phỏng vấn nên nhân tiện tôi cũng muốn gửi lời đến bạn ca sĩ Khắc Việt. Tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe bạn hát nhưng một ngày đẹp trời bạn lại đá xéo tôi. Thật sự tôi nghĩ chỉ có đàn bà mới lên mạng chửi và đánh giá người khác, nhất là khi người đó không liên quan tới cuộc đời của bạn".

"Với một người nghệ sĩ thật sự, họ sẽ tự biết vai trò của mình ở đâu và làm tốt vấn đề đó thay vì can thiệp hay xúc phạm người khác. Còn nếu quan tâm đến câu chuyện của tôi, bạn sẽ có nhiều cách khác chứ không cần dùng đến MXH để la làng đóng vai anh hùng như thế. Tại sao bạn nói tôi là đàn bà mà không nghĩ ngược lại nhỉ?

Mong bạn làm tốt vai trò của một ca sĩ là đi hát, kiếm tiền nuôi vợ con".

Khắc Việt đòi tới tận nhà Khắc Tiệp để giải quyết vụ việc.



Ngay sau lời mỉa mai của "ông bầu", ca sĩ Khắc Việt đã lập tức gọi điện và nhắn tin cho Vũ Khắc Tiệp nhưng Tiệp đã khóa máy. Chính vì lý do này, Khắc Việt đã đăng thẳng lên Facebook, thể hiện sự tức giận và khẳng định sẽ đến tận nhà Khắc Tiệp để giải quyết ngọn ngành sự việc.



“Hành động của mày ấy, cả nước này lên án cơ, không phải riêng tao đâu, ngày hôm nay tao nói đích danh mày luôn là con đàn bà đấy Khắc Tiệp. Mày thích chỉ đích danh tao, còn mày vơ cả vợ con tao vào câu chuyện này thì mày thích giải quyết, ngay bây giờ tao vào tận nhà mày ở Quận 2 gặp mày giải quyết luôn".

Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ Khắc Việt đã quyết định xóa bài đăng trên và mong có thể gặp Vũ Khắc Tiệp để giải quyết vụ việc. Cụ thể, anh viết rằng: "Tôi xin phép xoá status, tôi mong Khắc Tiệp liên hệ lại tôi, muốn gì nói gì là câu chuyện của 2 người đàn ông".

Sau gần 1 ngày im hơi lặng tiếng, Vũ Khắc Tiệp đã có động thái mới nhất trên mạng. Có thể thấy, dù Khắc Việt lên tiếng "dằn mặt" và đáp trả cực căng như Khắc Tiệp vẫn tỏ ra bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Khắc Tiệp đăng ảnh đi uống cà phê với bạn giữa ồn ào trên mạng.

Cụ thể, "ông bầu" Venus chia sẻ khoảnh khắc đi ăn sáng, uống cà phê với bạn thân, ngó lơ luôn những ồn ào mạng xã hội ngày hôm qua.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ