Động thái mới nhất của siêu mẫu Xuân Lan khi bị phía Nguyễn Trọng Hưng công kích trên mạng xã hội

Dù đã xảy ra khá lâu nhưng có vẻ drama giữa Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi ly hôn, cả 2 không ngừng đấu tố qua lại cực căng trên mạng. Chuyện này trong thời gian gần đây có vẻ đã lắng xuống thì lại tiếp tục hot lên 'nhờ' siêu mẫu Xuân Lan.

Cụ thể mới đây, Xuân Lan cho biết vừa cho ra mắt talkshow nói về nỗi lòng khó chia sẻ mang tên Chuyện Ngại Nói Với Xuân Lan. Trong tập 1, cô bật mý rằng: Đáng lẽ tập đầu của mình khách mời sẽ là người thứ 3 trong câu chuyện tình cảm của 1 cô giáo và 1 đạo diễn nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngay lập tức, nhiều người đã đoán ngay được đó chính là cô nàng 'tiểu tam' trong vụ ly hôn của Nguyễn Trọng Hưng và cô giáo Âu Hà My.

Xuân Lan cho biết: "Thật ra với chủ đề này chị đã mời cô bạn tên T. kia - người thứ ba trong câu chuyện, nhưng sau lần liên lạc đầu tiên bị ngắt sóng, thì lần thứ 2 khi chị gọi lại thì bạn chồng (Trọng Hưng - pv) lại nghe máy của cô thứ 3 và kể rằng vợ em là người dàn dựng ra những bộ phim. Đây hoàn toàn là một bộ phim điện ảnh, cô ấy như thế này, thế kia, thế nọ nên em sẽ có kế hoạch này nọ và bây giờ em đồng ý cho chị quay nhưng chị phải bay ra Hà Nội để quay em…".

Sau vụ việc, nữ siêu mẫu liên tục bị công kích trên mạng xã hội, từ Fanpage đến YouTube. Sau đó, cô đã đăng tải dòng trạng thái nhắc thẳng tên Nguyễn Trọng Hưng vì cho rằng phía nam diễn viên sinh năm 1992 chính là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Mới đây nhất, Xuân Lan tiếp tục đăng tải dòng trạng thái mới ghi: "Mỉm cười nhẹ. Thương các em giận dữ cả ngày, chửi bới ngụp lặn trong những thứ bẩn nhất đời, tội. Dọn nhà đây". Có thể thấy, cô vẫn bị tấn công không dứt trên mạng xã hội. Đáp lại, siêu mẫu chỉ thản nhiên không để ý và coi nó là 'rác' mà thôi.



