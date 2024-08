Đồng USD chao đảo, yên Nhật tăng mạnh

Sự chênh lệch giữa đồng yên Nhật và đồng USD tạo ra do quan điểm trái ngược giữa Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda.

Ngày 26/8, thị trường ghi nhận đồng yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong ba tuần so với đồng USD, giữa lúc quan điểm ôn hòa rõ ràng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trái ngược hẳn với giọng điệu cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda.

Đồng tiền của Mỹ dao động gần mức thấp nhất trong 13 tháng so với đồng euro . Nó cũng giảm xuống gần mức được thấy lần cuối vào tháng 3/2022 so với đồng bảng Anh. Andrew Bailey - Thống đốc Ngân hàng Anh - cho rằng "còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng, nhất là giữa lúc Fed có lập trường ít quyết liệt hơn về việc cắt giảm lãi suất so với Fed.

Sáng sớm 25/8, đồng USD đã giảm tới 0,59% xuống còn 143,56 yên, mức giảm mạnh tính từ ngày 5/8. Trong phiên giao dịch gần nhất, đồng USD tiếp tục giảm 0,25%.

Bảng Anh ổn định ở mức 1,3215 USD sau khi tăng vọt lên mức 1,32295 USD vào thứ sáu, mức tăng mạnh sau 17 tháng.

"Tuy các quan chức Fed tỏ ra ôn hòa hơn trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị chuyên đề thường niên của Fed tại Jackson Hole, nhưng Powell đã thể hiện lập trường mạnh mẽ", Tapas Strickland - người đứng đầu bộ phận kinh tế thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia - cho biết.

Theo Tapas Strickland, điều quan trọng là không có dấu hiệu nào cảnh báo rõ ràng, đó là điều "gây phấn khích" thị trường.

Đồng yên Nhật đang tăng mạnh.

Tại Nhật Bản, Thống đốc Kazuo Ueda giữ nguyên quan điểm BOJ cần điều chỉnh mức độ nới lỏng, theo cách nói của ngân hàng trung ương là tăng thêm lãi suất chính sách từ mức thấp. Chuyên gia cho rằng ông Ueda đang hạ thấp tầm quan trọng của đợt tăng lãi suất vào tháng 7 đối với tình hình bất ổn của thị trường.

Chuyên gia dự đoán Ueda có thể đưa ra quan điểm ít cứng rắn hơn trong phiên họp đặc biệt của quốc hội Nhật Bản. Cuộc họp được triệu tập trong bối cảnh BOJ đối mặt chỉ trích rằng đợt tăng giá bất ngờ vào tháng trước làm bùng nổ các đợt đặt cược giảm giá đồng yên, bán tháo cổ phiếu.

Chỉ số USD - thước đo giá trị đồng tiền này so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, bao gồm đồng euro, bảng Anh và đồng yên - giảm xuống mức 100,64. Chỉ số thậm chí thấp hơn so với mức thấp nhất trong 13 tháng là 100,60 đạt được vào cuối tuần trước.

Đồng euro ít thay đổi ở mức 1,1190 USD. Theo Reuters, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu đang xếp hàng để cắt giảm lãi suất lần nữa vào ngày 12/9.

Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed bắt đầu chiến dịch nới lỏng vào ngày 18/9, với tỷ lệ về mức giảm 50 điểm cơ bản lớn lên đến 36,5%, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Con số này tăng so với tỷ lệ 25% của tuần trước.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng nhẹ lên 7,1130 đổi 1 USD , mức mạnh nhất kể từ ngày 5 tháng 8. Trong khi đó, đồng tiền điện tử bitcoin tăng 0,9% lên 64.271,6 USD.

Theo Reuters