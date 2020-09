Động vật đại chiến số 23: Liều lĩnh tấn công voi uống nước, cá sấu bị quăng quật như cái giẻ rách

Đoạn clip ghi lại cảnh bắt cướp ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương vào chiều ngày 2/9, tên cướp hung hãn giật dây chuyền cô gái ngay giữa phố rồi bỏ chạy và cái kết xứng với những gì hắn đã gây ra.

Sự việc được camera an ninh ghi lại tại thành phố Vinh, Nghệ An, không biết trên sân bóng phủi có xảy ra mâu thuẫn gì mà sau khi trận đấu kết thúc một thanh niên đã cầm theo dao để dằn mặt đối thủ.

Nếu xét về sức mạnh cơ bắp thuần thúy, trăn gấm chưa chắc đã thua kém nếu so với báo đốm. Thế nhưng nếu luận về tốc độ thì lại là sự chênh lệnh 1 trời 1 vực và điều đó đã quyết định chiến thắng thuộc về tay ai.

Camera an ninh đã bắt trọn được toàn bộ hành động trộm cắp tinh vi của nữ quái trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) chiều hôm qua ngày 30/8, người phụ nữ đi mua hoa đã bị cậy cốp lấy mất ví tiền mà không hay biết.

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Một chiếc xe công an phường chạy đến ngã ba Bùi Viện thì tông liên tiếp 3 xe máy rồi lao lên vỉa hè quán nhậu đâm đổ nhiều bàn ghế.

