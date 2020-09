Động vật đại chiến số 37: Gấu xám tấn công và hạ gục bò rừng

Your browser does not support HTML5 video. Đám thanh niên mang đao kiếm dàn trận giữa đường nhưng chỉ...đứng chửi nhau rồi về Tin Tức - 2 ngày trước Sự việc được một camera hành trình trên xe ô tô đi qua khu vực tỉnh Hải Dương ghi lại, đám thanh niên mang đao kiếm dàn trận giữa đường đằng đằng sát khí khiến các phương tiện giao thông không dám đi qua. 0 lượt xem 0 lượt xem đánh nhau

Rợn người với pha phá bóng theo kiểu muay thái khiến cầu thủ đối phương ăn trọn cả đầu gối vào mặt Tin Tức - 4 ngày trước Selma Bacha - hậu vệ của đội Lyon có tình huống xử lý nguy hiểm khi nhảy lên cao phá bóng không khác gì đòn song phi gối của muay thái, tuy phá trúng bóng nhưng cả hai đầu gối lại găm thẳng vào mặt đối phương. Bóng đá

Nữ quái liên tục nhét 5 chai sữa rửa mặt vào trong quần mà không bị ai phát hiện Tin Tức - 6 ngày trước Đoạn clip ghi lại vụ trộm cắp trong một hiệu thuốc. Người phụ nữ đi lại lòng vòng trong hiệu thuốc rồi lần lượt 5 lần, mỗi lần lấy 1 chai nước rửa mặt nhét vào trong quần mà không hiểu sao không bị ai phát hiện. trộm cắp

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc chửi bới rồi lao vào đánh nhau ở vùng tranh chấp giữa biên giới 2 nước Tin Tức - 7 ngày trước Video ghi lại vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng tranh chấp giữa biên giới 2 nước, rất may các binh sĩ vẫn kiềm chế nên chỉ dùng tay chân mà chưa sài đến súng đạn. đánh nhau

Phụ huynh bức xúc trước cảnh cò sách đẩy giá sách giáo khoa lớp 6 lên gấp 5 lần Tin Tức - 1 tuần trước Dù mức giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bộ sách lớp 6 là 179.800 đồng nhưng 'cò' sách ngang nhiên hét giá 900.000 đồng, 'kém một nghìn không bán' khiến nhiều phụ huynh bức xúc. sách giáo khoa

Chú chó trung thành, dũng cảm đấu nhau với nhóm cướp có vũ khí rồi liều mình đỡ đạn cho chủ Tin Tức - 1 tuần trước Ông Jager sống ở Nam Phi trong lúc ra ngân hàng rút tiền đã bị bọn cướp theo dõi và lao ra cướp tiền ngay khi ông về tới cửa. Rất may cô cháu gái đã nhanh trí thả 2 chú chó ra và ông đã được chúng cứu sống. Cướp giật