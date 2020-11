Động vật đại chiến số 85: Nhện khổng lồ chiến đấu với rắn

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 4/11 trên đường DT 390B đoạn ngã 3 xã Việt Hồng (Thanh Hà, Hải Dương). Một thanh niên say rượu phóng xe máy rất nhanh lao thẳng vào người CSGT giao thông khiến cả 2 ngã văng vào lề đường.

Bị đàn sư tử nhắm tới, con trâu rừng tưởng như đã cầm chắc trong tay cái chết nhưng lần này nó đã vô cùng may mắn khi đàn trâu đột nhiên đoàn kết lạ thường mà quay lại khô máu với bầy sư tử.

Người đàn ông cởi trần có vẻ đang say rượu liên tục chửi bới, thách thức lực lượng công an và cái kết bị khống chế đưa lên xe chở về phường xử lý trong sự đồng tình của người dân chứng kiến sự việc.

Đang lái xe với tốc độ cao vì đường rất thoáng nhưng tài xế xe tải vẫn có một pha đánh lái cực đỉnh để cứu sống người đàn ông vượt đèn đỏ, rất may do đường vắng nên sau đó đã không có va chạm đáng tiếc xảy ra.

Clip ghi lại việc một người bà chở theo cháu nhỏ đang đứng phía trước của xe đạp, không may trong lúc có xe tải đi tới, bà tiến xe lên một chút để tránh ai ngờ cháu mất thăng bằng ngã xuống dưới bánh xe tải.

Clip được camera hành trình của một ô tô ghi lại, thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị ra hiệu lệnh dừng xe đã liều lĩnh tông ngã anh cảnh sát cơ động rồi vứt xe bỏ chạy trong sự truy đuổi của các chiến sĩ công an.

