Sản phụ tử vong thương tâm vì đốt than củi sưởi ấm suốt 1 tuần sau sinh

Vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân là sản phụ N.T.L (SN 1995, ở thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa) mới sinh con được 1 tuần tuổi.

Được biết, trong khoảng 1 tuần nay, sản phụ được người nhà đốt lò than trong phòng để sưởi ấm. Trong thời gian này, chị L. thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém.



Dù đã được cấp cứu nhưng vì quá muộn nên chị L. đã tử vong vào tối cùng ngày. Rất may mắn, cháu bé sơ sinh được người nhà bế ngủ ở phòng khác nên may mắn thoát nạn.



Một vụ việc tương tự xảy ra tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hồi tháng 11/2019. Khoảng 10g30 ngày 20/11/2019, hai vợ chồng chị Mã Thị Trang (xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và bé sơ sinh 3 ngày tuổi được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Kon Plông trong tình trạng khó thở, tức ngực, nhận thức kém, rối loạn ý thức.

Gia đình cho biết, chị Trang vừa mới sinh con xong nên gia đình đốt than củi trong nhà để sưởi ấm. Vì đốt than trong phòng kín dẫn tới thiếu oxy, cả 3 người trong nhà phải nhập viện.

Ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong các loại ngộ độc khí độc, do đốt than củi gây ra. Khí CO không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Người bị ngạt khí thường khó phát hiện chỉ đến khi ngất lịm đi thì không thể tự cứu lấy mình.