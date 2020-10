Dự án của Son Ye Jin - Kang Ha Neul chính thức "bể kèo", Kim So Hyun sẽ là cái tên thay thế chị đẹp

Vào ngày 25/8, đại diện của dramaland đã thông báo rằng hai diễn viên Son Ye Jin và Kang Ha Neul đã được chọn mời vào vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc mới mang tên "Pyeonggang, Cut by the Heart". Tới tháng 9 bất ngờ nam diễn viên Kang Ha Neul tuyên bố "rút lui" vì lịch đóng phim dày đặc nhưng vẫn hứa hẹn sẽ "góp vui" với một vai phụ.

Sự ra đi của Kang Ha Neul bất ngờ kéo theo "chị đẹp" Son Ye Jin cũng đã từ chối tham gia. Ngày 5/10, báo Hàn đưa tin Kim So Hyun chính thức nhận lời thay thế Son Ye Jin tham gia bộ phim cổ trang " River Where the Moon Rises" (tên cũ là Pyeonggang: Cut from the Heart ).

Thuyền Son Ye Jin - Kang Ha Neul lật toàn tập

"River Where the Moon Rises" là tác phẩm truyền hình thuộc thể loại cổ trang kể về cuộc đời của nàng công chúa Pyeonggang (Kim So Hyun thủ vai). Cô là một người phụ nữ đầy tham vọng với ước mơ cai trị vùng đất Goguryeo. Thế nhưng, khi gặp được chàng trai On Dal, cô đã ngay lập tức rung động trước chàng và tìm cách theo đuổi người đàn ông này.



Việc Kim So Hyun bất ngờ kế vai Son Ye Jin khiến "nữ hoàng học đường" bị mang tiếng người thế thân đầy tiếc nuối. Nhà sản xuất đăng tải nhiều thông tin liên quan tới cặp đôi Son Ye Jin - Kang Ha Neul khiến mọt phim Hàn "rần rần" một thời gian dài. Thông tin rút lui đồng loạt của hai diễn viên kì cựu khiến mọt phim Hàn đang hí hửng "đẩy thuyền" chị đẹp Son Ye Jin và bát hoàng tử Kang Ha Neul vỡ mộng toàn tập.

Khán giả còn bực tức cho rằng nhà sản xuất đã dùng tên tuổi của 2 diễn viên này để pr phim một cách "lố bịch". Tuy nhiên với danh tiếng và lý lịch cực sạch đẹp của "tiểu Son Ye Ji" Kim So Hyun, bộ phim may mắn không bị rơi vào thảm kịch bị tẩy chay.

Kim So Hyun được mong đợi sẽ thể hiện thành công trong dự án phim lần này

Debut năm 2008 trong bộ phim “Hometown Legends”, Kim So Hyun đã thể hiện diễn xuất vững vàng của mình qua hàng loạt tác phẩm cả cổ trang và hiện đại, bao gồm “The Moon Embracing The Sun”, “Ruler - Master of the Mask”, “The Tale of Nokdu” hay “Love Alarm” và “Bring It On, Ghost”. Với cả hoạt động sôi nổi trên màn ảnh rộng với “Princess Deokhye” hay “Pure Love”, cô đang bắt đầu tiến bước vào hàng ngũ các Ngôi Sao hàng đầu. Là một diễn viên luôn thể hiện hình ảnh một người dẫn dắt, có thể tin tưởng để theo dõi, Kim So Hyun vì cảm nhận được sức hút của kịch bản nên quyết định lựa chọn “The River Where the Moon Rises”. Thông qua vai diễn Pyeong Gang, cô sẽ thể hiện một nàng công chúa đầy mới mẻ như thế nào, mang đến sự cuốn hút như thế nào, khán giả đang vô cùng đón chờ.



"River Where the Moon Rises" được viết bởi Han Ji Hoon, biên kịch " Woman of 9,9 Billion, Tempation" và được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho của " Saimdang, Light's Diary", "King Maker: The Change of Destiny" . . Với việc Kang Ha Neul không thể đóng vai nam chính, bộ phim sẽ phải tìm một diễn viên cho vai Ondal của họ càng sớm càng tốt.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ