Dự án phim siêu anh hùng Việt Nam của Ngô Thanh Vân mang tên "VINAMAN" khiến cư dân mạng sửng sốt

dự án phim siêu anh hùng của riêng mình vô cùng tham vọng. Đáng nói, hình tượng của nhân vật này sẽ mang đậm phong cách của người Việt Nam ta ngay từ cái tên - " VINAMAN" . Ngô Thanh Vân đã đăng bức ảnh poster "VINAMAN" lên trang cá nhân của mình, kèm theo đó là dòng trạng thái chia sẻ về lý do "đả nữ làng phim Việt" phát triển sáng kiến này. Sáng ngày 28/9, đạo diễn diễn viên nổi tiếng Ngô Thanh Vân bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội VINAMAN"

Poster dự án VINAMAN

Cụ thể Ngô Thanh Vân tâm sự: " Việt Nam chúng ta cần có một người hùng để đám trẻ con lấy đó làm hình mẫu hướng tới. Thế giới đã những Iron Man, Spider Man hay Superman. Vậy thì Việt Nam ta có gì?". Ngoài ra, cô cũng nêu rõ nguồn cảm hứng để có được một VINAMAN như hiện tại là đến từ hình ảnh người tình nguyện viên hay những y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch COVID-19. " Người hùng không phải là người mạnh nhất, mà là người biết hy sinh nhiều nhất" cũng chính là câu nói đã "ám ảnh" Ngô Thanh Vân, khiến cô quyết định tạo ra một siêu anh hùng VINAMAN mang đậm tinh thần dân tộc kết hợp cùng Studio 68.

Bài đăng của Ngô Thanh Vân

Mặc dù ý tưởng phim mới của Ngô Thanh Vân mang đậm tinh thần yêu nước và vô cùng sáng tạo nhưng khán giả yêu phim Việt vẫn không khỏi sửng sốt và hoài nghi. Ngay từ cái tên "VINAMAN" khán giả đã có cảm xúc trái chiều bởi nó đem lại cảm giác "sến" và "sính ngoại". Bên cạnh đó logo bộ phim cũng như bê nguyên từ tựa phim đình đám "Batman" qua dù được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim hạc.

Ý kiến của cư dân mạng

Hơn hết là khả năng cũng như điều kiện vật chất dành cho điện ảnh của Việt Nam dường như chì được coi là "muối bỏ bể" so với một ekip Hollywood đủ sức sản xuất một bộ phim siêu anh hùng trọn vẹn. Dù khán giả vẫn hết sức mong chờ và đưa ra nhiều góp ý xây dựng dưới bài đăng của Ngô Thanh Vân nhưng ý kiến chung nhất vẫn là "từ ý tưởng đến thực tế còn khá xa vời".

Ý kiến của cư dân mạng

Từ sau bộ phim "Hai Phượng" đã thành công vươn ra thị trường Mỹ, cái tên Ngô Thanh Vân được đánh giá là có tiềm năng lớn trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Hiện bộ phim đang đứng đầu danh sách doanh thu phim điện ảnh cao nhất tại Việt Nam với 200 tỷ VNĐ (khoảng 9 triệu USD).

