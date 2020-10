Dự án VINAMAN của Ngô Thanh Vân đã rục rịch khởi động, top 10 siêu anh hùng ngập tràn mỹ nam 6 múi

Sáng ngày 28/9 vừa qua, đạo diễn diễn viên nổi tiếng Ngô Thanh Vân bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội dự án phim siêu anh hùng Việt Nam của riêng mình vô cùng tham vọng. Những tưởng đây sẽ chỉ là một lời gợi mở về một dự án tương lai xa thì nữ đạo diễn tiếng tăm bất ngờ đẩy nhanh quá trình và dự án VINAMAN đã chính thức bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên.

Dự án VINAMAN mở casting call

Sau đợt casting quy mô lớn vào ngày 11/10 thì phía ekip của Ngô Thanh Vân đã chính thức lựa chọn ra được 10 gương mặt sáng giá cho dự án tham vọng này. Trong số đó, có không ít những gương mặt thân quen và tiềm năng được khán giả dự đoán trước đó. Đáng nói, nhiều Ngôi Sao nổi tiếng như Hữu Vi, Võ Điền Gia Huy hay ( Ròm ) đều rất tiếc đành phải lỡ hẹn với dự án lần này. Ngô Thanh VânAnh Tú WilsonRòm

Vĩnh Thụy là cái tên được mong chờ nhất

Những mỹ nam 6 múi lọt top 10 dự án VINAMAN gồm có: Siêu mẫu Vĩnh Thụy, d iễn viên - ca sĩ Will, d iễn viên Lãnh Thanh, d iễn viên Quốc Anh, Trần Phong "Mắt Biếc", c hàng cascadeur gốc Việt ở Doctor Strange - Tiến Hoàng, Ma Ran Đô, Phạm Thế Thịnh, d iễn viên Quang Sự, Lê Anh Huy.

Top 10 gương mặt cho vai chính siêu anh hùng

Quá trình tuyển chọn vẫn sẽ còn diễn ra gắt gao và khán giả đều đang mong ngóng liệu diễn viên nào sẽ được vào vai siêu anh hùng đầu tiên tại Việt Nam. Trước khi rục rịch khởi động, dự án VINAMAN cũng đã phải nhận không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mặc dù ý tưởng phim mới của Ngô Thanh Vân mang đậm tinh thần yêu nước và vô cùng sáng tạo nhưng khán giả yêu phim Việt vẫn không khỏi sửng sốt và hoài nghi. Ngay từ cái tên "VINAMAN" khán giả đã có cảm xúc trái chiều bởi nó đem lại cảm giác "sến" và "sính ngoại". Bên cạnh đó logo bộ phim cũng như bê nguyên từ tựa phim đình đám "Batman" qua dù được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim hạc.

Dự án tham vọng của đả nữ Ngô Thanh Vân

Hơn hết là khả năng cũng như điều kiện vật chất dành cho điện ảnh của Việt Nam dường như chì được coi là "muối bỏ bể" so với một ekip Hollywood đủ sức sản xuất một bộ phim siêu anh hùng trọn vẹn. Dù khán giả vẫn hết sức mong chờ và đưa ra nhiều góp ý xây dựng dưới bài đăng của Ngô Thanh Vân nhưng ý kiến chung nhất vẫn là "từ ý tưởng đến thực tế còn khá xa vời".

Tuy xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều như vậy nhưng dường như "đả nữ" Ngô Thanh Vân sẽ không lung lay ý chí về mong muốn đem dòng phim siêu anh hùng về với điện ảnh Việt Nam. Hãy cùng đón chờ những cập nhật mới nhất từ dự án phim VINAMAN.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ