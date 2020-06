Dụ bạn gái nhắm mắt vờ tặng quà, gã trai cuồng ghen đâm chết người

Ngày 19/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Công Châu (28 tuổi) 20 năm tù giam tội Giết người . Đào Công Châu đã sát hại bạn gái là chị M. (19 tuổi, trú Cần Thơ).

Theo cáo trạng, chị M. là nhân viên tiệm cắt tóc ở Phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai ) và hẹn hò với Châu. Khoảng tháng 2/2019, Châu phát hiện chị M. có tình cảm với một người đàn ông khác nên đã tìm gặp chị M. để nói chuyện. Sau đó, chị M. hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông kia và chỉ yêu Châu.

Tuy nhiên, một thời gian sau chị M. lại có tình cảm với một người khác nữa. Lúc này Châu đe dọa chị M. nếu không chấm dứt việc này thì y sẽ giết chị rồi tự sát.

Ngày 25/8/2019, Châu chở chị M. tới gần siêu thị phường Long Bình, TP. Biên Hòa nói chuyện. Khi đó Châu đòi chị M. đưa điện thoại để kiểm tra nhưng chị này không đồng ý, sau đó chị M. yêu cầu Châu đưa trở lại tiệm cắt tóc để làm việc. Lúc này, Châu yêu cầu bạn gái nhắm mắt lại để... tặng quà, rồi dùng con dao đã thủ sẵn đâm vào cổ chị M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Châu xóa dấu vết hiện trường và đi xe về TP. Cần Thơ, uống thuốc sâu định tự tử nhưng không thành.

Tại tòa, Châu khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận do nhất thời nông nổi, lên cơn ghen nên đã không thể kiềm chế bản thân. VKS cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, xem thwofng tính mạng của người khác, cần được trừng trị nghiêm khắc. Ban đầu, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 16-18 năm tù.

Sau đó, phía bị hại phản ứng cho rằng mức án mà VKS đề nghị là nhẹ, cần xử phạt nặng hơn nữa. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ do ghen tuông mà giết người. Dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, từng phục vụ quân ngũ, nhưng do mức án VKS đề nghị là nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên án 20 năm tù.

Theo Linh Chi/SKCĐ