Dự báo giá xăng tăng lần thứ 3 liên tiếp lên đến 13.400 đồng/lít vào sáng mai?

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương , giá xăng thành phảm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 8/6 tăng so với chu kỳ tính giá ngày 28/5. Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 15 ngày qua là 38,41 USD/thùng, tăng 15% so với kỳ trước. Xăng RON 95 là 41,34 USD/thùng, tăng khoảng 14% so với kỳ trước. Giá dầu trung bình cũng biến động mạnh, dầu hỏa có ngày lên mức 42,87 USD/thùng.