Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14/9 - 24/9: Bắc Bộ và Trung Bộ cảnh báo mưa dông trên diện rộng

Từ ngày 17-18/9, trên các sông khu vực thượng lưu sông Hồng và sông Thái Bình sẽ xảy ra một đợt lũ lớn với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ thượng lưu trên sông Chảy, sông Thao, sông Lô và các con suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Những địa phương cần đề phòng thiên tai do mưa lũ đó là các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Đây cũng là thời kỳ mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều ngày.

Không khí lạnh hoạt động tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm vào cuối tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng trên toàn quốc vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực từ đêm 14/9 đến ngày 24/9:

Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 14/9 đến ngày 17/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung chính vào đêm và sáng sớm. Từ 17/9 - 18/9 thời tiết có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 19/9 - 23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng ngày 21/9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa lớn đề phòng ngập úng cục bộ

Phía Đông Bắc Bộ, đêm 14/9, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15/9 - 17/9, có mưa rào, riêng vùng núi có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 17/9 - 18/9 thời tiết có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19/9 - 23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng ngày 21/9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 20/9 - 22/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, đêm 14/9, có mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15/9 - 17/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 17 đến ngày 18/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19-23/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng ngày 21/9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, từ đêm 13/9 đến ngày 17/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng các ngày 16-17/9 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-20/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-23/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 21/9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 13/9 đến ngày 17/9 , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; riêng các ngày 16-17/9 phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-19/9 và từ ngày 22-23/9, do ảnh hưởng của áp thập nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực ử Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 20-21/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 13/9 đến ngày 23/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng từ ngày 18-19/9 và từ ngày 22-23/9 chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 13/9 đến ngày 23/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng từ ngày 18-19/9 và từ ngày 22-23/9 chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ; ở Nam Bộ sẽ lên theo triều.

