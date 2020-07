Dự báo thời tiết 15 ngày cuối tháng 7/2020: Hà Nội sẽ được "giải nhiệt" vào cuối tháng

Dự báo thời tiết tại Hà Nội trong 15 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tại khu vực Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao, nhiệt độ trung bình đạt 29,5 độ C.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong các ngày từ 15/7 đến ngày 19/7, nhiệt độ ở mức cao, ban ngày nắng nóng gay gắt, thậm chí vào ngày 18/7, nhiệt độ ban ngày lên tới 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa dải rác ở một vài nơi.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới

Kể từ ngày 20/7 đến ngày 22/7, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong cơn dông cần đề phòng có gió lốc, gió giật mạnh. Vào những ngày này, thời tiết trở nên dễ chịu hơn với mức nhiệt dao động từ 28 – 35 độ C. Lượng mưa trung bình đạt 109 mm.

Sau một vài ngày thời tiết mát mẻ, Hà Nội lại tiếp tục đón nhận những ngày nắng nóng tiếp theo. Nhiệt độ tăng nhẹ trong những ngày 23 – 28/7. Hầu hết trong những ngày này, nhiệt độ luôn ở mức 37, 38 độ. Có mưa rải rác và mưa vừa tại khu vực TP tuy nhiên tổng lượng mưa được ghi nhận là không cao.

Trong 3 ngày cuối tháng (29, 30, 31/7), trời có nhiều mây, tuy nhiên vẫn khá oi bức khi nhiệt độ vẫn ở mức 38, 39 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 15/7/2020

Có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa vào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Vào chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng 24 – 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất đạt 34 – 37 độ C, riêng khu vực Lai Châu – Điện Biên ghi nhận mức nhiệt 31 – 34 độ C.

Trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ban ngày đạt từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Vào chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm xuống còn 26 – 29 độ C, có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc là 34 – 37 độ C, phía Nam là 32 – 35 độ C.

Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt tại khu vực này duy trì ở mức từ 21 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Mai Lý/SKCĐ