Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi sẽ có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới trên biển Đông do cơn bão số 1 suy yếu, từ nay đến ngày 15/6, nhiều khu vực sẽ có khả năng cao xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (14/6), bão số 1 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1

Vào lúc 10h sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên.



Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 1 suy yếu, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 15/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thông tin chi tiết trong bản tin mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.



Cảnh báo mưa dông ở khu vực nội thành Hà Nội

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh ra-đa thời tiết, ảnh mây vệ tinh và thiết bị định vị sét nhận thấy có mây đối lưu đang phát triển mạnh mẽ ở địa phận tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và có xu hướng di chuyển nhanh chóng về địa phận khu vực thành phố Hà Nội.

Trong những giờ tới vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, di chuyển vào địa phận thành phố Hà Nội gây mưa rào và dông cho khu vực các quận huyện phía Đông.

Mưa sẽ lan nhanh sau đó và mở rộng ra hầu khắp các quận huyện khác của khu vực Hà Nội.

Lưu ý trong cơn dông đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản tin Dự báo thời tiết về áp thấp nhiệt đới mới nhất...

