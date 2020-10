Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 10/10/2020: Cảnh báo mưa lớn tại Trung Bộ, Bắc Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 10/10/2020

Khu vực Hà Nội

Dự báo thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Sáng sớm và chiều tối trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Sáng sớm và chiều tối trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ



Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Sáng sớm và chiều tối trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 9-10/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 10/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thanh Hóa-Bắc Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 9-10/10, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 10-11/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 11/10 phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ

Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng; riêng từ ngày 11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Hiện nay (9/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 330mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 315mm,...

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay 9/10 và ngày mai 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo: Từ ngày 11-13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở miền Trung

Diễn biến và dự báo mưa: Trong 6 giờ qua (từ 1h/9/10 - 7h/9/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hải Lâm 295mm, Mỹ Chánh 259mm, Đăkrông 186mm (Quảng Trị); Phong Điền 267mm, Quảng Điền 152mm, Phú Ốc 143mm (Thừa Thiên Huế); Thượng Hóa 130mm (Quảng Bình); La Khê 95mm (Hà Tĩnh).

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 6 giờ tới Hà Tĩnh, Bình Định và Phú Yên phổ biến từ 40 - 80mm, riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 80-120mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên lại, các sông ở Quảng Bình đang dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Nam đang xuống.

Dự báo: Lũ trên các sông ở Quảng Bình dao động ở mức cao sau đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Thạch Hãn và các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên; các sông ở Quảng Bình, Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo thời tiết ngày mai