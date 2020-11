Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/11/2020: Tin bão gần biển Đông (cơn bão Vamco)

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai 11/11/2020

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Thời tiết nhiều mây, sáng sớm và đêm trời lạnh, ban ngày có nắng. Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Trời có mây, đôi lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Dự báo đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 13 (Vamco)

Vào hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon Philippines khoảng 700 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon Philippines khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đây được dự báo là một cơn bão mạnh với sức tàn phá không kém gì bão số 9 Molave.

Tin mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12, các khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa ghi nhận được phổ biến trong khoảng 100-105mm/đợt.

Dự báo trong chiều và đêm nay 10/11, các tỉnh từ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Tây Nguyên có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm; các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Theo Thiên Bình/SKCĐ