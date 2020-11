Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/11/2020: Bắc Bộ mưa lớn, đêm và sáng trời lạnh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/11/2020

Khu vực Hà Nội

Thời tiết Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ đêm 16/11 mưa giảm xuống ở diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Từ ngày 17/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ 16/11, có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to; từ đêm (16/11), mưa giảm xuống diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Từ ngày 17/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Không khí lạnh ở Bắc Bộ sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới

Phía Đông Bắc Bộ

Từ 16/11, có mưa, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to; từ đêm (16/11), mưa giảm xuống diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 17/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Từ 16/11, có mưa; riêng phía Bắc (Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Từ đêm 16/11 mưa có xu hướng giảm xuống diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đêm qua và rạng sáng nay 16/11, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, có mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, ở Nam Định có nơi là 87mm, Hà Nam là 52mm, Ninh Bình là 67mm.

Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu vực

Dự báo trong đêm nay và sáng mai 17/11) do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng mai 17/11, có mưa vừa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin cảnh báo triều cường và ngập úng ven biển Nam Bộ

Hiện nay mực nước tại các trạm hải văn Vũng Tàu vẫn đang tăng chậm. Dự báo triều cường sẽ đạt đỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 19/11/2020. Sau đó sẽ giảm dần xuống, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4.35m vào chiều tối hôm nay và rạng sáng ngày mai 17/11.

Cảnh báo do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng thấp đô thị ven biển khu vực Đông Nam Bộ như TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất trong khoảng 1-4 giờ sáng và 15-19 giờ chiều.

Theo Thiên Bình/SKCĐ