Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/9/2020: Cả nước có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết cả nước đêm nay và ngày mai 17/9

Khu vực Hà Nội

Thời tiết Hà Nội ngày mai trời có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34.

Phía Đông Bắc Bộ

Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng; riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tin mưa lớn trên cả nước do bão số 5

Hôm nay 16/9/2020, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão số 5 trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều 17/9 đến đêm 18/9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt. Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay 16/9, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong chiều tối và đêm mai 17/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/9, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 20/9, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Hiện nay, mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ và trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi biến đổi chậm.

Cảnh báo: Từ ngày 18 đến ngày 20/9, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-8m, hạ lưu từ 2-5m; Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Lô, sông Thao và thượng lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu dưới mức BĐ1; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

