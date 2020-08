Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/8/2020: Miền Bắc vẫn chưa thể hết mưa

Hôm nay 18/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa ghi nhận được trên các sông tại Tam Đường (Lai Châu) là 44mm, Sapa (Lào Cai) là 110mm, Tp.Yên Bái 70mm, Việt Trì (Phú Thọ) là 63.5mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 84mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) là 53mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) là 54mm, Phù Liễn (Hải Phòng) là 97mm, Sơn Tây (Hà Nội) là 58mm, Văn Lý (Nam Định) là 43mm,…

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai 19/8, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 20/8 - 22/8, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng mai 19/8 có xảy ra mưa dông, đều phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 19/8, ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này cần phải khẩn trương tìm nới tránh trú an toàn.

Từ 13h ngày 19/8 đến 13h ngày 20/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 13h ngày 20/8, ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Từ 13h ngày 20/8 đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Rủi ro thiên tai ở cấp 3.

