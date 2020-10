Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 2/20/2020: Cả nước có mưa to, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng

Cảnh báo mưa dông và ngập lụt cho các vùng trong cả nước:

Thời tiết hôm nay 1/10, ở Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa ghi nhận được ở các vùng như sau: Tam Đường (Lai Châu) 153mm, Lào Cai 136mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 88mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm,…

Dự báo thời tiết : Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m nên ngày và đêm nay 1/10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa 30-70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.





Đề phòng ngập lụt ở vùng trũng

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên từ chiều nay đến ngày mai 2/10, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay 1/10 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ:

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm theo xu thế lên dần, riêng mực nước thượng lưu sông Thao, sông Lô đang lên nhanh.

Cảnh báo: Ngày và đêm nay 1/10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Sang ngày 2/10, trên lưu vực sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Lào Cai ở mức báo động 1, trên sông Lô tại Tuyên Quang dưới mức báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên.





Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo thời tiết

Theo Phương Hoa/SKCĐ