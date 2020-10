Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/10/2020: Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/10

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ

Thời tiết Hà Nôi ngày mai trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26, có nơi trên 26

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26, có nơi trên 26

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, có nơi trên 24 độ, phía Nam 24-27 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 19/10, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Vào lúc 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 128,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Tin gió mùa Đông Bắc tại Bắc Bộ

Hôm nay 19/10, không khí lạnh đang gây gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong đêm nay và sáng sớm mai 20/10, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Đêm nay và ngày mai 20/10, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng sớm mai 20/10: Có lúc có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong những ngày tới ở Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Tin mưa lớn tại Trung Bộ

Trong thời gian từ 7h đến 13h ngày 19/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 266mm, Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 403mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 287mm.

Ở những nơi khác thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; ở Nghệ An từ 20-50mm, riêng phía Nam có nơi trên 70mm.





Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Tin xả lũ tại Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh)

Gần 10h sáng nay, hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 900m3/s.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến. Trưởng các đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo địa phương tổ chức di dời dân đúng thời gian quy định và không được để dân quay lại khi nước chưa rút.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà tĩnh, từ nay đến ngày 21-10, tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Riêng ngày 19-10, một số khu vực ven biển, trong đó có TP Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Theo đó, có khoảng 14.983 hộ dân 3 địa phương ảnh hưởng việc xả lũ hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán đến nơi an toàn, trong đó huyện Cẩm Xuyên có 13.300 hộ với 43.200 người, huyện Thạch Hà 1.420 hộ với 2.685 người, TP Hà Tĩnh 263 hộ với 701 người.





Theo Phương Hoa/SKCĐ