Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/7/2020: Bắc Bộ được giải nhiệt, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm nay (19/7) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.



Riêng phía Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay (19/7) đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.



Theo Theo dự báo thời tiết , đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa rào và dông từ đêm nay

Từ ngày 20 đến 22/7, trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình và các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2m-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao (sông Hồng), sông Chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Do đó, cần chú ý nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang,Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Dự báo Thời tiết ngày mai 20/7/2020

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Nền nhiệt tại Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Nam Bộ



Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/7/2020 trên cả nước





