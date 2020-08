Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/8/2020: Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước vào ngày mai

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Thời tiết Hà Nội ngày mai trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội tiếp tục có mưa vào chiều tối mai

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế





Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; này có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác

Tin tức mới nhất về bão số 4

Hồi 13 giờ ngày hôm nay 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây.

Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ

Từ ngày 20/8 - 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa to, lượng mưa phổ biến được dự báo là 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ chiều 20/8 - 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến được dự báo là 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến được dự báo là 40-80mm/đợt.

Dự báo Thời tiết hôm nay , và ngày mai 20/08/2020

