Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/10/2020: Cập nhật tin tức mới nhất về bão số 8

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/10

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26, có nơi trên 26

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-25, có nơi trên 25

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam (từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức mới nhất về bão số 8 (Saudel)

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày (20/10), tâm bão Saudel ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 21/10, tâm bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 22/10, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23/10, tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Tin mưa lớn ở khu vực Trung Bộ

Trong 06 giờ vừa qua (từ 19h ngày 19/10 đến 01h ngày 20/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi lớn hơn như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 169mm, Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 153mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 126mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay (20/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; ở Nghệ An từ 10-30mm, riêng phía Nam có nơi trên 40mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh, lũ trên các sông ở Quảng Bình, sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang xuống, sông Bồ (Thừa Thiên Huế) có dao động.

Mực nước lúc 01 giờ ngày 20/10 trên một số sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 9,41m, trên BĐ2 0,41m; Trên sông Gianh tại Mai Hóa là 6,72m, trên BĐ3 0,22m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,48m, trên BĐ3 1,78m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,48m, trên BĐ2 0,48m; Trên sông Hương tại Kim Long là 1,96m, dưới BĐ2 0,04m. 2.

Dự báo Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình, sông Hương xuống dần, sông Bồ có dao động.

Trưa đến chiều nay (20/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 9,3m, trên BĐ2 0,3m; Trên sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 5,0m, ở mức BĐ2; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,0m, trên BĐ3 1,3m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,3m, trên BĐ2 0,3m; Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 1,7m, dưới mức BĐ2 0,3m.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc; Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch; Quảng Trị: Đăkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh; Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đặc biệt tại các huyện: Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới.

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ở mức cao trong hôm nay (20/10). Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4.

Tin gió mùa đông bắc

Hiện nay (20/10), không khí lạnh đang gây gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh.

Ngày và đêm nay (20/10), ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Sáng sớm nay (20/10): Có lúc có mưa nhỏ. Sáng và đêm và trời lạnh.

Trong những ngày tới ở Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ