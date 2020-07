Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/7/2020: Thời tiết Bắc Bộ mát mẻ, có mưa vào chiều tối

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ thường xảy ra mưa lớn. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết như: dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều tối

Khu vực Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mây, gió thổi nhẹ, có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trời có mây, đôi lúc xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trời có mây, đêm nay và chiều tối mai có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng như dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đà Nẵng đên Bình Thuận có khả năng xảy ra lốc xoáy và mưa

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tât Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo Thời tiết ngày mai 29/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh trở vào từ Nghệ An đến Phú Yên thời tiết vẫn nắng nóng và duy trì với nền nhiệt là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 55-70%. Khung giờ có nhiệt độ cao trên 35 độ là từ 12-16 giờ.

Từ ngày 30/7, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực trên.

Cảnh báo: Ngày mai (29/7), chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-8 với mức ảnh hưởng cao gây nguy hại đến cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Do đó người dân nên hạn chế ra ngoài vào tầm buổi trưa và đầu giờ chiều. Nếu bắt buộc phải di chuyển, bạn cần phải trang bị cho mình các vật dụng cần thiết như áo chống nắng, khẩu trang, kính dâm, kem chống nắng...

Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới

Theo Phương Hoa/SKCĐ