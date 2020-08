Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/8/2020: Cảnh báo mưa dông trên diện rộng tại Hà Nội và Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. bão số 2 này có tên Quốc tế là Sinlaku, gây mưa lớn cho khu vực Bắc và Trung Bộ. Thủy triều tại khu vực ven biển các tỉnh phía Bắc từ Hải Phòng đến Nghệ An đang dâng cao.

Do ảnh hưởng của bão số 2, tại các khu vực ven biển các tỉnh trải dài từ Thanh Hóa đến Thái Bình nước dâng cao từ 0,5-0,6m, kết hợp với thủy triều đang dâng nên mực nước ở các sông có thể lên từ 3,5-4,5m.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh rada thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông trên tất cả các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội.

Bão số 2 đang gây mưa lớn tại nhiều nơi trong cả nước

Dự báo mưa rào sẽ còn tiếp tục diễn biến trong đêm nay và ngày mai tại thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh Bắc Bộ nói chung. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Nếu bắt buộc phải di chuyển bạn cần phải thật cẩn thận để đề phòng gió lớn có thể làm đổ cây cối xung quanh.

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng vào đêm nay và ngày mai:

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3; vùng ven biển từ gần sáng mai (2/8) gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối có mưa rào

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển từ gần sáng mai (2/8) gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới

Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, đảo Hòn Dáu có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh có gió giật từ cấp 6-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Hải Phòng có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-4,5m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm huyện đảo Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 mét.

Cảnh báo mưa lớn

Hôm nay ngày 2/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa ghi nhận được là từ 50-150mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Từ hôm nay đến ngày 5/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong đêm nay và ngày mai 3/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc còn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 5/8 có mưa, riêng ngày và đêm nay 2/8 có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

