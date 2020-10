Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31/10/2020: Siêu bão Goni tăng 4 cấp thẳng tiến vào Biển Đông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31/10

Khu vực Hà Nội

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ đêm 30/10. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng ngày 31/10 trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; 30/10 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ đêm 30/10 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng ngày 31/10 trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Từ đêm 30-31/10, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 30-31/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày 30-31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 30/10, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 31/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 30/10-2/11chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức mới nhất về cơn bão Goni

Sáng 30/10, Cơ quan Khí tượng Hong Kong cho biết bão Goni đang hoạt động ngoài khơi Philippines có sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 16. So với 6 giờ trước, bão đã mạnh lên 2 cấp.

Trong 2 ngày tới, bão liên tục tăng cấp và có thể đạt cường độ cực đại mạnh cấp 15, giật cấp 17 khi áp sát đất liền Philippines. Sau đó, cơn bão này sẽ tiến vào Biển Đông , giảm xuống cấp 12 và tiếp tục di chuyển trong các ngày 2-3/11.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động, Dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan thời tiết Mỹ trong đêm 29/10 đã nâng cấp bão Goni lên thành siêu bão khi hướng vào đất liền của Philippines.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ ước tính, bão Goni sẽ đạt sức gió ổn định khoảng 240,76km/h. Do đó, bão Goni sẽ đạt cấp siêu bão vào thứ Bảy, ngày 31/10.

Việc bão Goni đạt cấp siêu bão sẽ xảy ra trong thời gian ngắn khi cơn bão tiến tới gần phía đông Luzon, Philippines. Sau đó, cơn bão được dự báo sẽ suy yếu với sức gió khoảng 212km/h và sẽ đổ bộ Philippines vào ngày 1/11.

Bão Goni là bão nhiệt đới thứ 6 đi vào vùng biển được gọi là khu vực trách nhiệm của Philippines trong vòng 1 tháng rưỡi vừa qua, theo Philstar.

Tin không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở Bắc và Trung Bộ

Đêm qua 29/10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của rãnh áp thấp qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động yếu dần và nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục gây mưa to đến rất to đến rất to cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ ngày và đêm nay có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Trong nhiều giờ vừa qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm; riêng Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa 100 - 300mm, có nơi trên 300mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Nghi Lộc (Nghệ An) 382.8mm, Hưng Nguyên (Nghệ An) 371.4mm, Yên Thành (Nghệ An) 209mm, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 288.4mm, Lộc Hà (Hà Tĩnh) 178.4mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tin cảnh báo mưa dông trên biển

Hiện nay 30/10 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau có cường độ ổn định nên trong ngày và đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Ở Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin xả lũ tại các hồ thủy điện ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống chậm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2.

Hiện Nghệ An và nhiều địa phương khác đã tiến hành di dời dân ở khu vực vùng trũng đến nơi an toàn.

Theo Thiên Bình/SKCĐ