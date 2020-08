Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/8/2020: Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục hứng chịu những đợt mưa to

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh rada thời tiết cho thấy, các dòng mây đối lưu đang hình thành và phát triển gần khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 2-3 giờ tới, nhiều khả năng các quận nội thành Hà Nội sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai cho thấy từ đêm mai 5/8 đến ngày 8/8/2020, tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Hà Nội đang diễn ra mưa lớn trong nhiều ngày

Nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài là do rãnh áp thấp phía Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ.

Dưới đây là Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/8/2020 chi tiết cho từng vùng trong cả nước.

Phía Tây Bắc Bộ

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây và mưa rào

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước

