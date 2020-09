Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/9/2020: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước vào đêm 3/9 và ngày 4/9:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo, Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36.độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

DỰ BÁO CUỐI THÁNG 9 MIỀN BẮC CÓ KHÔNG KHÍ LẠNH SỚM

Tháng 9 là tháng chuyển mùa ở miền Bắc nên thời tiết sẽ còn biến động nhiều. Sau đợt nắng nóng này, khả năng sẽ có mưa giông. Khả năng sẽ có khoảng 3 đợt mưa trong tháng này.

Đáng chú ý là giai đoạn nửa cuối tháng 9 có thể sẽ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm, trời dịu mát. Thậm chí ở vùng núi một vài ngày sẽ lạnh về đêm và sáng.

Ở miền Trung, dù tháng 9 vẫn còn 1-2 đợt nắng nóng nữa nhưng cuối mùa rồi nên mức độ nóng không còn gay gắt. Đến nửa cuối tháng 9 khả năng có thể xảy ra các đợt mưa diện rộng do ảnh hưởng của 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Mưa giông cũng sẽ xảy ra nhiều hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào giai đoạn nửa cuối tháng. Cảnh báo có khả năng mưa vừa đến mưa to. Còn nửa đầu tháng mưa không quá lớn, đều đặn xảy ra vào buổi chiều, chiều tối.

Theo Phương Hoa/SKCĐ