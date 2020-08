Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/8/2020: Bắc Bộ vẫn chưa thể dứt mưa, miền Nam trời hửng nắng

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam nên trong đêm nay và ngày mai 6/8 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.





Các tỉnh trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến dao động từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.





Từ đêm mai, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển về phía Tây và thiết lập hội tụ gió mạnh trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa dao động từ 50-100mm/24h, các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng mưa rất to với lượng mưa trung bình từ 100-150mm/24h. Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8.

Mưa lớn có khả năng vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 8/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh.





Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày mai đến ngày 7/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.





Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước vào đêm nay và ngày mai 6/8/2020:





Phía Tây Bắc Bộ





Dự báo thời tiết ngày 6/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ.





Phía Đông Bắc Bộ





Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất từ 24-27 độ.





Khu vực Hà Nội





Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Hà Nội tiếp tục có mưa rào rải rác, thời tiết mát mẻ

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế





Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.





Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận





Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất từ 32-35 độ.





Khu vực Tây Nguyên





Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.





Khu vực Nam Bộ





Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cảnh báo: Mưa lớn kéo dài có thể khiến cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khuyến cáo người dân tại các khu vực này cần hết sức lưu ý và cảnh giác. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn có thể xảy ra bất chợt, vì vậy người dân khi ra đường cần mang theo ô dù hoặc áo mưa để đảm bảo an toàn cho Sức Khỏe

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai





