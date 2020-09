Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 7/9/2020: Rãnh áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên từ chiều tối 6/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mơ lớn thường tập trung từ chiều tối và sáng hôm sau. Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 8/9.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thời tiết Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa to vào chiều tối nay

Mưa lớn và gió giật mạnh có khả năng gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Người dân hạn chế ra ngoài trong khi mưa lớn và có dông đồng thời tránh xa những khu vực dễ bị sét đánh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo, hôm nay do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên thời tiết các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/9.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: Cấp 1.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo Thời tiết hôm nay , và ngày mai 07/09/2020 | Tin siêu bão Haishen

Theo Phương Hoa/SKCĐ