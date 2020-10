Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/10/2020: Trung Bộ mưa to cảnh báo lũ và ngập úng ở vùng trũng

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai 8/10/2020

Khu vực Hà Nội

Thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Tây Bắc bộ

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đề phòng ngập lụt ở vùng trũng

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, tập trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tin lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên

Tình hình thủy văn hôm nay, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên. Dự báo đêm nay mực nước trên các sông được dự báo sẽ lên nhanh. Đến sáng mai 8/10 mực nước trên các sông có thể ở trong khoảng như sau: sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,6m, trên BĐ2 0,6m; trên sông Hương tại Kim Long lên mức 2,0m, ở mức BĐ2; trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 4,2m, trên BĐ1 0,7m.

Trung Bộ đề phòng xảy ra lũ lụt và ngập úng

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 11/10, trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4,0-9,0m, hạ lưu từ 1,5-5,0m. Mực nước đỉnh lũ hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Nam, Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ 2; thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Tình hình mưa lũ trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, người dân miền Trung cần chú ý theo dõi Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để có thể đưa ra được những phương án đề phòng tốt nhất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin áp thấp nhiệt đới ngày 7/10/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ