Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/9/2020: Bắc Bộ mưa to đến rất to, miền Trung nắng nóng

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai 8/9/2020

Hà Nội: Thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa to vào chiều tối hoặc sáng sớm

Cảnh báo tin nắng nóng ở Trung Bộ

Trưa nay 7/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết trong ngày mai 8/9, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày 9/9, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ có xu hướng dịu dần.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Ngày mai 8/9, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 gây nguy hiểm đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ

Hôm nay 7/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 130mm như: Việt Lâm (Hà Giang) 158.4mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 208mm, Hua Nhàn (Sơn La) 171.4mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 137mm, Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 132mm, Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) 132mm,...

Dự báo trong đêm nay và sáng mai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5000m nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai 8/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/9/2020

