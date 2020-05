Dự báo thời tiết hôm nay 28/5/2020, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 m gâymưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cả nước sẽ cùng chung khoảng tạnh ráo vào buổi trưa. Sau đó đến chiều tối và đêm lại lặp lại chu kỳ mưa. Nhờ vậy mà hôm nay thời tiết cũng dễ chịu hơn, nhất là miền Bắc, trời tiếp tục mát cả ngày.

Dự báo Thời tiết hôm nay 28/5/2020: Thời tiết dễ chịu, trời mát cả ngày



Dự báo thời tiết hôm nay 28/5/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.



Đà Nẵng - Bình Thuận

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.



Nam Bộ

ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.



Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 55 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc



Thời tiết Hà Nội

Dự báo

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết 3 ngày tới , Hà Nội ngày 29/5, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ ngày 30-31/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kiều Đỗ (t/h)