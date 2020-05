Dự báo thời tiết hôm nay 29/5/2020, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , cảnh báo 3 ngày cuối tháng 5 này, vùng núi từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sang Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ liên tục có mưa giông về đêm và sáng sớm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1500 m lên đến 5000 m.

Lưu ý mưa lớn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm, lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ gồm Hà Nội dự báo trưa, chiều nay trời nắng và nóng dần lên.

Trung Bộ dự báo trưa, chiều nay trời nắng, chiều tối Thanh Hóa, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa giông, đề phòng gió giật, sấm sét kèm theo mưa.



Tây Nguyên, Nam Bộ dự báo chiều tối nay tiếp tục có mưa giông diện rộng, có nơi mưa to, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo Thời tiết hôm nay 29/5/2020: Sáng mưa, trưa nắng vì vùng hội tụ gió. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết hôm nay 29/5/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.



Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Your browser does not support HTML5 video.

Thời tiết Hà Nội



Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ. Dự báo thời tiết hôm nay Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.



Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

, Hà Nội từ ngày 30-31/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/6 có nắng nóng trên diện rộng. Thời tiết 3 ngày tới , Hà Nội từ ngày 30-31/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/6 có nắng nóng trên diện rộng.

Chất lượng không khí hôm nay



Thời điểm 6h sáng nay, chất lượng không khí Hà Nội đa số ở mức trung bình và kém. Quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hoàn Kiếm có nồng độ PM2.5 trung bình cao nhất – mức kém có hại cho Thời điểm 6h sáng nay, chất lượng không khí Hà Nội đa số ở mức trung bình và kém. Quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hoàn Kiếm có nồng độ PM2.5 trung bình cao nhất – mức kém có hại cho Sức Khỏe của nhóm nhạy cảm. Không phù hợp cho người cao tuổi tập thể dục buổi sáng sớm. Dự báo sau 6 h sáng chất lượng không khí Hà Nội ở mức trung bình.

Cũng theo Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM Air, tại TP.HCM đa số các trạm đo cho thất chất lượng không khí ở mức trung bình, một vài điểm ở mức kém ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm nhạy cảm.

Kiều Đỗ (t/h)