Dự báo thời tiết ngày cuối thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 (10/8/2020): Thời tiết chiều lòng sĩ tử

Dự báo thời tiết ngày cuối thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 (10/8/2020)

Ngày 10/8/2020, thí sinh cả nước bước vào ngày thi THPT quốc gia 2020 cuối cùng với tổ bài tổng hợp bài thi Khoa học tự nhiên và tổ hợp bài thi Khoa học xã hội (sáng 10/8/2020). Đến chiều các thí sinh sẽ làm bài thi Tiếng Anh với thời gian 60 phút.

Để đảm bảo có một kỳ thi thành công, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo chi tiết về tình hình thời tiết trong ngày 10/8/2020 để phụ huynh và thí sinh nắm rõ. Theo đó:

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 10/8/2020 ở Khu vực Bắc Bộ ngày có mây, nắng. Ở vùng đồng bằng có nắng nóng. Đến chiều tối và đêm có mưa rông. Ở các tỉnh vùng núi, trung do đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời tiết ngày 10/8 khá giống thời tiết ngày 9/8 nên thí sinh đi thi nhớ mặc quần áo thoải mái, đeo khẩu trang.

Dự báo thời tiết ngày 10/8 khá thuận lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020

Các tỉnh ở khu vực Trung Bộ

Trong ngày 10/8/2020, các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, có mây. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Với thời tiết này, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ chống nắng khi đưa con đến trường thi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Khu vực này vào ngày 10/8/2020, nhiệt độ dao động từ 29 đến 33 độ C. Ngày có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông. Cục bộ mưa to, rất to.

Khu vực Hà Nội

Ngày 10/8/2020 tại Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng. Nền nhiệt phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Học sinh đi thi nên chuẩn bị nước uống, mặc đồ thoải mái và phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Dự báo thời tiết chi tiết 2 ngày thi THPT quốc gia 2020 trên toàn quốc

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 8 đến hết ngày 10/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và rạng sáng. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày ngày 8 đến ngày 11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đó, gió giật mạnh. Ban ngày trời có mây, nắng nhẹ.

Các tỉnh từ Thanh Thóa đến Thừa Thiên – Huế: Từ ngày 8 đến ngày 10/8, ban ngày trời có nắng nóng, mây. Chiều tối và đêm có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng có một số tỉnh thành xuất hiện mưa trong ngày 10/8/2020

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 8/8 đến ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 8/8 đến ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rải rác có dông, cục bộ có mưa to và rất to. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sét, gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội : Trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2020, trời Hà Nội ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có dông, mưa rào ở vài nơi. Nhiệt độ trung bình từ 32 đến 35 độ C.

Với nhiệt độ thời tiết mưa nắng ở từng vùng khác nhau, các bậc phụ huynh và học sinh nên xem thời tiết kỹ càng trước khi đi thi. Với những vùng xảy ra mưa thì nên chủ động đi sớm để tránh ngập úng, tắc đường, ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh.

Theo Thanh Mai/SKCĐ