Dự báo thời tiết Trung thu 2020: Bắc Bộ khả năng cao sẽ đón trung thu trong mưa gió

Theo Trung tâm Dự báo khú tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa phía Bắc và đầy dần lên. Dự báo trong hôm nay tại các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối và đêm mai 1/10 mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Bắc, khả năng cao chúng ta sẽ đón trung thu 2020 trong thời tiết mưa gió, lượng mưa có thể lên đến 70-100ml/24h. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vì vậy người dân ở khu vực miền núi phía Bắc nên đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng.









Trung thu năm nay khả năng sẽ có mua vào buổi tối, ban ngày có nắng



Dưới đây là Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước vào ngày trung thu (tức ngày 1/10/2020):

Khu vực Hà Nội

Từ chiều tối nay đến ngày mai 1/10 có lúc sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ; Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc bộ

Chiều tối và đêm 30/9-1/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Chiều tối và đêm 30/9-1/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Chiều tối và đêm 1/10 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận



Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 30/9 có mưa rào và dông rải rác; ngày 3-5/9 phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ; Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày 1/10 tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ; Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.



Khu vực Nam bộ

Từ 1/10 tại Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ: Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nam Bộ đề phòng có mưa rào và dông vào chiều tối

Cảnh báo lũ trên sông Hồng:

Mực nước tại hạ lưu sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h ngày 30/9, mực nước tại Sơn Tây là 5,29m (dưới báo động (BĐ)1: 7,11m); tại Hà Nội là 3,52m (dưới BĐ 1: 5,98m). Vào hồi 8h ngày 30/9, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội sẽ lên nhanh từ tối ngày hôm nay 30/9. Dự báo đến 7h ngày 1/10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 5,9m (dưới BĐ 1: 6,5m); tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,7m (dưới BĐ 1: 5,8m); Đến 7 giờ ngày 2/10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 6,2m (dưới BĐ 1: 6,2m); tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,2m (dưới BĐ 1: 5,3m).

Tình hình mưa lũ tại thượng nguồn sẽ còn diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy của các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà.

Dự báo Thời tiết ngày mai 1 tháng 10 năm 2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ