Đủ căn cứ buộc tội hối lộ, các lãnh đạo vụ gian lận thi cử ở Sơn La lãnh án 90 năm tù

Theo thông tin trên báo Người lao động, hôm 29/5, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La.



Cụ thể, mức án đối với các bị cáo như sau:



- Bị cáo Lò Văn Huỳnh - Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La: Mức hình phạt mà ông phải nhận là 21 năm tù, với 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo nguyễn Thị Hồng Nga - nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng bị tuyên án 19 năm 6 tháng tù. Căm Thị Bun Sọn - nguyên Phòng - Bị cáo Lò Văn Huỳnh - Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La: Mức hình phạt mà ông phải nhận là 21 năm tù, với 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo nguyễn Thị Hồng Nga - nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng bị tuyên án 19 năm 6 tháng tù. Căm Thị Bun Sọn - nguyên Phòng chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT) 10 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Yến- nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, lãnh án 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

- Bị cáo Đặng Hữu Thủy- nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu bị phạt 8 năm tù, Đỗ Khắc Hưng - cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La 3 năm tù. Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 30 tháng tù. Đinh Hải Sơn – nguyên đội phó Đội Giáo dục An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La 2 năm tù.

Tổng hình phạt mà các bị cáo phải nhận là 90 năm tù





- Bị cáo Nguyễn Minh Khoa - nguyên phó Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La 8 năm tù. Trần Văn Diện – cán bộ trường THCS Chiềng Cơi 9 năm tù cùng về tội "Đưa hối lộ". Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Thị Thành - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai 3 năm tù cho hưởng án treo, Lò Thị Trường 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Cùng với đó, theo bản án sơ thẩm, trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi, Trần Xuân Yến, Lò Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Hồng Nga cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để bàn bạc, thỏa thuận nâng điểm cho 44 thí sinh.

Dựa vào lời khai của Nga và một số bị cáo, HĐXX cho rằng đủ cơ sở xác định các bị cáo Huynh, Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy đã thực hiện việc rút bài thi trắc nghiệm để nâng điểm.



Không chỉ vậy, các bị cáo Huynh, Nga và Sọn còn thỏa thuận nhận hối lộ từ Nguyễn Minh Khoa, Trần Văn Điện, Hoàng Thị Thành và Lò Thị Trường để nâng điểm cho các thí sinh đỗ vào nhóm trường công an.



Đánh giá của HĐXX, trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, bị cáo Yến đã chỉ đạo Nga làm trái công vụ, nâng điểm cho 13 thí sinh. Đồng thời, thông qua việc chỉ đạo niêm phong bài thi ngay sau khi kết thúc thi, Yến đã đồng thuận và tạo điều kiện cho các bị cáo khác rút bài thi trắc nghiệm để mang về nhà sửa điểm.



Bên cạnh đó, bị cáo Yến còn có hành vi chỉ đạo Nga xóa dữ liệu sửa điểm trên máy tính sau khi đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đến làm việc. Chính bị cáo Yến là người trực tiếp xóa dấu vết phạm tội bằng cách mang các bộ CD chứa dữ liệu sao lưu bài thi ra đốt ngoài nghĩa trang.



Quá trình điều tra, bị cáo Yến không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra và sự phù hợp trong lời khai của bị cáo Nga, Thủy và Sọn, HĐXX xác định bị cáo Yến đã đưa danh sách 13 thí sinh cho cấp dưới để nâng điểm, không phải xem điểm.

Cũng theo nhận định của HĐXX: "Dù không trực tiếp tham gia việc sửa nâng điểm thi nhưng bị cáo Trần Xuân Yến giữ vai trò chính".



Trong khi đó, đối với bị cáo Lò Văn Huynh, tối ngày 30/6/2018, bị cáo cùng bị cáo Nga, Thủy và Sọn trực tiếp rút bài thi để sửa kết quả, nâng điểm cho 2 thí sinh. Song song với đó, Huynh lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận thông tin thí sinh và nhận 1 tỉ đồng từ Nguyễn Minh Khoa, cùng 300 triệu đồng từ Lò Thị Trường để nâng điểm thi cho 3 thí sinh.



Còn bị cáo Nga trực tiếp tổng hợp, nhận thông tin thí sinh và nhận tổng cộng 1,04 tỉ đồng từ Trần Văn Điện để nâng điểm thi cho 20 thí sinh.



Dù tại phiên tòa, Trần Văn Điện không thừa nhận đưa hối lộ 1,04 tỉ đồng nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Nga và các chứng cứ thu thập được về thời gian, địa điểm và kết quả các thí sinh được nâng điểm, HĐXX xác định bị cáo Điện đã đưa hối lộ.



Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này có 7 trong số 12 bị cáo đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng nhằm thỏa thuận, nâng điểm cho 8 thí sinh. HĐXX đề ịch tịch thu số tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo Minh Tú/SKCĐ