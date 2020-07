Bắt nam thanh niên dụ dỗ nữ sinh lớp 8 vào khu du lịch sinh thái rồi giở trò đồi bại

Ngày 4/7, ông Nguyễn Đắc Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kim (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Tân Kim) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 1/7, Hoàng đã rủ một nữ sinh lớp 8 tên là T. (trú cùng địa phương) tới khu du lịch sinh thái Hồ Kim Đĩnh (thuộc địa phận xã Tân Kim, Phú Bình) để chơi.



Tới đây, Hoàng đã dẫn T. lên một khu đồi vắng người qua lại rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

Khu du lịch sinh thái Hồ Kim Đĩnh

Tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Kim, CA huyện Phú Bình đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng thừa nhận thực hiện hành vi quan hệ tình dục cưỡng ép với T.

Được biết, tại địa phương, Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, chơi bời, lêu lổng. Đối tượng này từng trộm cắp tài sản vặt tại địa bàn và bị công an xã nhắc nhở.

Hiện vụ việc trên đang được công an huyện Phú Bình thụ lý và giải quyết theo quy định Pháp luật

Chiều ngày 3/7, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Danh (56 tuổi, tạm trú tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Danh từ An Giang ra Phú Quốc làm nghề bán đồ ăn vặt và đồ chơi cho Trẻ em . Chiều ngày 2/7, Danh dụ dỗ bé gái 12 tuổi ở xã Dương Tơ đến nhà chơi rồi hứa sẽ cho bé gái nhiều đồ chơi. Nghvậy, bé gái đồng ý về nhà Danh và nằm lên giường cho hắn giao cấu.

Trong lúc Danh đang giở trò đồi bại thì bị mẹ nạn nhân bắt quả tang tại trận. Quá sợ hãi, Danh tức tốc bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn người mẹ đau đớn ôm con đến công xã trình báo vụ việc.

