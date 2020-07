Du học sinh Anh xếp hàng dài nhận thực phẩm cứu trợ từ Chính phủ

Vào thời điểm hiện tại, do mất đi một nguồn thu nhập đáng kể từ việc làm thêm, các sinh viên không thể chi trả tiền học phí khiến nhiều trường học đưa ra cảnh báo đình chỉ học, dẫn tới nguy cơ hủy visa sinh viên đối với các đối tượng này. Đáng chú ý, dù hầu hết các trường Đại học tại Anh đều đã chuyển qua hình thức học trực tuyến, nhưng mức học phí dành cho sinh viên quốc tế vẫn được giữ nguyên – vô hình chung đã tạo ra áp lực về tài chính đối với những sinh viên này.

Sinh viên xếp hàng quanh tòa nhà của một địa điểm cung cấp lương thực

Du học sinh xếp hàng dài nhận trợ cấp từ chính phủ



Ở phía đông thủ đô London, các tình nguyện viên hiện đang phải cung cấp lương thực cho hơn 600 sinh viên, phần lớn đều ở độ tuổi 20. Nhà tổ chức Dự án, Elyas Ismail chia sẻ với những khó khăn của các sinh viên, ông cho biết, với những sinh viên sống xa nhà, đây hẳn là trải nghiệm khó khăn nhưng cũng rất đáng nhớ.

Để đủ điều kiện nhận thực phẩm hỗ trợ, các sinh viên phải chứng minh mình thật sự là sinh viên và cần phải đăng ký từ trước. Trong mỗi tuần, họ sẽ được phát thức ăn vào mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Hàng dài các sinh viên chờ tới lượt phát lương thực có thể kéo dài bao quanh tòa nhà. Theo ghi nhận của BBC, số đông các sinh viên cần phải sử dụng thực phẩm cứu trợ này là sinh viên học các chương trình đào tạo sau đại học như thạc sĩ. Phần lớn các sinh viên là người Ấn Độ. Chia sẻ với BBC, nhiều sinh viên lo ngại đại dịch sẽ khiến họ không thể hoàn thành chương trình học và nhận bằng tốt nghiệp theo đúng tiến độ. Nếu điều này xảy ra, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới các dự định tương lai của các sinh viên này.

Để nhận được thức ăn, sinh viên phải thực hiện đăng ký từ trước và chứng minh mình thật sự là sinh viên

Để đủ điều kiện học tập tại Anh, các sinh viên thường phải trải qua rất nhiều thủ tục chứng minh tài chính, khả năng học tập tại đây như khả năng tiếng Anh, bằng cấp, trình độ hiện có, thu nhập của gia đình và cá nhân, khả năng chi trả các khoản bảo hiểm bắt buộc. Nếu đạt đủ các yêu cầu ngặt nghèo này, các hồ sơ đăng ký thị thực dưới dạng du học sinh mới được chấp thuận. Nếu sinh viên đủ từ 18 tuổi trở lên sẽ được làm việc với mức thời gian tối đa 20 giờ 1 tuần như là công việc bán thời gian. Với mức lương tối thiểu theo quy định của chính phủ, trong 1 tháng, các sinh viên làm thêm có thể kiếm được 500-700 bảng 1 tháng – khoản tiền đủ để trang trải chi phí nhà ở và ăn uống tại Anh.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều sinh viên không thể duy trì công việc làm thêm khi một loạt các nhà hàng, quán ăn, câu lạc bộ được chỉ thị ngưng hoạt động cho tới khi có thông báo mới hơn. Mất đi nguồn thu nhập chính, trong khi gia đình ở quê nhà vẫn đang phải đối phó với dịch COVID-19, dẫn tới việc các sinh viên dần chi tiêu hết khoản tiền tiết kiệm và dần trở nên ‘cạn túi’. Được biết, Anh là quốc gia có phúc lợi xã hội rất tốt dành cho những người vô gia cư, thu nhập thấp hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên những phúc lợi này chỉ dành cho công dân mang quốc tịch Anh, và sinh viên quốc tế thì không thể trông đợi được gì vào quỹ công của quốc gia này.

Bắt gặp trong hàng dài các sinh viên đang xếp hàng tại London, Rahemunnisa Shaik hiện đang học tập tại trường Đại học East London cho biết, gia đình cô trước đây phụ thuộc vào thu nhập của chồng ở cửa hàng KFC để trang trải cho các hóa đơn, nhưng mới đây anh đã thất nghiệp vì dịch COVID-19. Vào thời điểm hiện tại, gia đình Shaik đang nợ học phí lên tới 1.500 bảng, vốn đã được gia hạn từ giữa tháng 7 cho tới tháng 9/2020. Ngoài ra, hai vợ chồng còn đang nợ tiền thuê nhà trong 02 tháng và ở trong tình trạng sẽ bị chủ nhà đuổi ra bất kỳ lúc nào.





Gánh nặng về tài chính đang đè lên vai các sinh viên

Trường Đại học East London sau khi nhận thấy nhiều sinh viên trong hội học sinh khiếu nại về những khó khăn trong việc trang trải học phí, đã rời hạn chót đóng học phí cho năm học 2020-2021 từ giữa tháng 7 tới ngày 15 tháng 09 như một sự chia sẻ tới những khó khăn mà sinh viên đang gặp phải. Trường cũng cho biết, để được gia hạn đóng học phí, các sinh viên cần phải chứng minh đang tích cực duy trì chương trình học tập.

Phần lớn các trường đại học đã đồng ý với kế hoạch về phương án đóng học phí linh hoạt đối với các sinh viên còn theo học tại các chương trình giáo dục tại trường. Tuy nhiên, một số trường vẫn giữ vững mức học phí cao ngất ngưởng và yêu cầu sinh viên phải nộp ngay trong vài ngày kể từ khi nhận được thông báo, nếu không các sinh viên có thể bị ‘đình chỉ học và tệ nhất là trục xuất khỏi Anh’. Theo đúng quy định, các trường được yêu cầu cập nhật danh sách các thí sinh bị đình chỉ học cho Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Anh (UKVI). Đây cũng là cơ quan nắm quyền cấp, gia hạn hoặc hủy bỏ thị thực của các sinh viên. Được biết, khi bị tước thị thực, các sinh viên sẽ phải rời khỏi Anh trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng tới khả năng tái cấp thị thực sau này.

Du học sinh Việt Nam tại Anh

Tuy chưa có báo cáo cụ thể về những trường hợp sinh viên Việt Nam bị đình chỉ việc học hay gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Anh, nhưng Đại sứ Quán Việt Nam tại Anh cùng với các hãng hàng không vẫn duy trì các chuyến bay đưa sinh viên về nước từ đầu năm nay. Nếu như trước đây, các chuyến bay thẳng London – Hà Nội được bay với tần suất 1 tuần 5 chuyến, thì hiện nay, Việt Nam chỉ đón nhận 01 chuyến bay 1 tháng từ London. Để nhận được vé trở về Việt Nam, các du học sinh cần gửi thông tin và yêu cầu tới Đại sứ Quán. Được biết, ĐSQ sẽ dựa vào danh sách đăng ký của các công dân có nhu cầu, lựa chọn những đối tượng ưu tiên như: học sinh dưới 18 tuổi, người già, người mắc bệnh, khách du lịch bị mắc kẹt.

Anh đóng cửa các trường học vì dịch COVID-19

