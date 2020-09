Du học sinh từ Hà Nội sang Pháp phát hiện dương tính SARS-CoV-2, cách ly 12 người ở quê nhà

Chiều 9/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin về kết quả điều tra dịch tễ của một trường hợp từ Hà Nội nhập cảnh Pháp được phát hiện có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là cô gái tên Đ.Q (25 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập cảnh tại Pháp. Sau khi nắm được thông tin trường hợp này có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra những trường hợp liên quan đến bệnh nhân này tại Việt Nam để tiến hành giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, du học sinh Đ.Q đang học thạc sĩ tại Hàn Quốc trong 2 năm. Theo chương trình học này, năm cuối, du học sinh sẽ được sang Pháp và Tây Ban Nha để học tập vài tháng.

Cuối tháng 5/2020, Q. từ Hàn Quốc về Việt Nam và được cách ly tập trung tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, nữ du học sinh 25 tuổi này được xét nghiệm 2 lần và kết quả đều âm tính.

Sau đó, Q. trở về nhà tại huyện Thạch Thất vào ngày 10/6. Từ đó đến nay, Q không đi du lịch đâu xa, ít đi ra ngoài, chỉ đi chỉnh nha tại Hà Nội và làm thủ tục xin visa đi Pháp.

Ngày 3/9, chị Q. từ sân bay Nội Bài sang Pháp trên chuyến bay QR977 của hãng hàng không Qatar, quá cảnh tại sân bay Qatar 2 tiếng, sau đó đến Pháp. Sau khi nhập cảnh tại Pháp, nữ du học sinh này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 vào ngày 4/9 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Đến ngày 8/9, cơ quan chức năng Pháp thông báo cô có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Được biết, trước khi xuất cảnh, bệnh nhân không làm xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam.

Hiện nữ bệnh nhân được cách ly tại khu ký túc xá của trường. Nữ bệnh nhân này không có biểu hiện triệu chứng và chưa có lịch lấy mẫu lại, nhà trường chỉ yêu cầu cách ly riêng và báo lại nhà trường khi xuất hiện triệu chứng.

Qua điều tra tiền sử dịch tễ trường hợp trên, CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã điều tra có 12 người liên quan đến nữ du học sinh 25 tuổi này. Hiện, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đang chờ kết quả.

